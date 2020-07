Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Mit der Wassersport- und Feriensaison kracht es wieder häufiger auf Ruppiner Gewässern. Bei einem Wendemanöver im Hafen eines Hotels bei Rheinsberg beschädigte am Montagabend Freizeit-Kapitän mit einem gecharterten Boot ein anderes, das dort festgemacht war. Durch den Zusammenstoß entstand laut der Polizei geringer Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

Am Dienstagnachmittag stieß dann ein 55-Jährigerbeim Anlegen im Rheinsberger Stadthafen mit einem Charterboot gegen das Boot eines 64-Jährigen. Der Unfallfahrer hatte den Wind unterschätzt, der sein Boot leicht nach Steuerbord, also nach rechts, gedrückt hatte. Am Boot des 64-Jährigen wurde die Halterung des Ankers verbogen. Auf dem Boot des Verursachers ging eine Scheibe zu Bruch. Verletzt wurde niemand. Beide Unfälle wurden durch die Wasserschutzpolizei aufgenommen.