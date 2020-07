DPA

Berlin (dpa) AC Mailand hat den ehemaligen Bundesligaprofi Simon Kjaer nach einer sechsmonatigen Leihe vom FC Sevilla fest verpflichtet.

Der 31-jährige dänischen Verteidiger unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2022, wie der Serie A-Verein mitteilte. Kjaer spielte seit 2017 für Sevilla, war im September 2019 an Atalanta Bergamo und im Januar an den AC Mailand ausgeliehen worden. Er stand von 2010 bis 2013 beim Bundesligisten VfL Wolfsburg in der Abwehr und ist Kapitän der dänischen Nationalmannschaft.

