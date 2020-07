Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die 37-jährige Frau, die in Neuruppin schon mehrfach Autos beschädigt hat, ist am Dienstagabend dabei gesehen worden, wie sie auf einem Parkplatz an der Trenckmannstraße von einem Skoda den Heckscheibenwischer abgebrochen hat. Ein 48-jähriger Neuruppiner hielt die Frau daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dabei wurde der Mann von der 37-Jährigen gekratzt, gekniffen und gebissen.

Die Polizisten wollten der Frau eine Spuckschutzhaube aufsetzen. Noch bevor das passieren konnte, spuckte sie einem 27-jährigen Polizeibeamten ins Gesicht. Mit angelegter Spuckschutzhaube wurde sie dann mit einem Rettungswagen in eine geschlossene psychiatrische Station eines Krankenhauses gebracht. Gegen sie wurden Anzeigen wegen Widerstandes, Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.