BRAWO

Lehnin (BRAWO) Im Rahmen der "Lehniner Sommermusiken" – in Kooperation mit "Kulturfeste im Land Brandenburg"– werden am Sonntag, 19. Juli, ab 16 Uhr Klassiker der Pop- und Rockgeschichte angestimmt – vom Trio "Haute Cuisine". Das ist 2020 mit ihrem Debüt-Programm "Heimatgeschichten" vornehmlich auf Brandenburger Bühnen unterwegs. Wie der Programmname erahnen lässt, befasst sich das Trio mit den Fragen nach Heimat. Zusammen mit Markus Uschner (Gitarre) und Michael Flieder (Percussion) präsentiert die Sonderpreisträgerin der "Finsterwalder Sänger 2019" Nina Berck eigene Kompositionen sowie Arrangements bekannter Klassiker verschiedener Genres aus Jazz/Pop/Rock.

Würde man die musikalische Heimat des Trios mit einem kleinen Brandenburger Dorf beschreiben, müsste man sich einen großen, bunt geschmückten Dorfanger vorstellen auf dem sich einige der schillerndsten Persönlichkeiten der Musikgeschichte tummeln: Michael Jackson, Sting und Stevie Wonder sind hier ebenso anzutreffen wie David Bowie und Donna Summer. Wer wissen möchte, was dass alles für "Haute Cuisine" mit Heimat zu tun hat, sollte ihr Konzert am 19.7.2020 in der Klosterkirche Lehnin besuchen.