Potsdam/Weimar (dpa) Die Absage des Verfassungsgerichts in Thüringen an das Paritätsgesetz für Gleichstellung auf Wahllisten hat in Brandenburg die Fronten von Befürwortern und Gegnern verhärtet.

SPD, Linke und Grüne sehen keine Vorentscheidung für Brandenburg, wo im August das Verfassungsgericht über das Paritätsgesetz des Landes mündlich verhandelt. Dagegen sehen sich AfD, CDU und die Jungen Liberalen in ihrer Skepsis bestätigt.

Der Thüringer Verfassungsgerichtshof gab einer AfD-Klage gegen die dortige Paritätsregelung statt. Sie sah vor, dass die Kandidatenlisten der Parteien abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt werden müssen.

SPD-Fraktionschef Erik Stohn zeigte sich enttäuscht über das Urteil, betonte jedoch: "Es hat aber keine Auswirkungen auf Brandenburg. Wir werden - wie im Koalitionsvertrag festgehalten - das brandenburgische Urteil abwarten und das Gesetz, wenn nötig, an die richterlichen Vorgaben anpassen. (...) Wir bekennen uns zur Förderung der paritätischen Beteiligung von Frauen und Männern auf allen politischen Ebenen."

Die frauenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Sahra Damus, zeigte sich zuversichtlich für die Brandenburger Regelung: "Das Thüringer Urteil ist nicht auf Brandenburg übertragbar. Die Verfassungen, die die beiden Länder sich gaben, unterscheiden sich voneinander, insbesondere auch hinsichtlich des Passus zur Gleichstellung." Wirkliche Gleichberechtigung setze voraus, dass Frauen gleichbeteiligt an politischen Entscheidungen und der Gesetzgebung mitwirken könnten.

Die Linke-Abgeordnete Andrea Johlige äußerte sich ähnlich. "Diese Entscheidung bezieht sich allein auf Thüringen", erklärte sie. In der Sache sei das Urteil in Thüringen für sie nicht überzeugend, denn das Gleichstellungsgebot in den Landesverfassungen und im Grundgesetz sei ein zwingender Grund, der Eingriffe in die Wahlrechtsgrundsätze und die Chancengleichheit der Parteien rechtfertige. Das letzte Wort werde ohnehin das Bundesverfassungsgericht haben.

Die AfD-Fraktion hält das Paritätsgesetz in Brandenburg für gescheitert. "Jetzt kann sich jeder Bürger darauf verlassen, dass er nicht von Quoten-Männern und -Frauen im Parlament vertreten wird", meinte die stellvertretende Fraktionschefin Birgit Bessin. Mit der Entscheidung in Weimar sei das Gesetz von Linken, Grünen und SPD für einen "Quotensozialismus" Geschichte.

Die CDU-Fraktion sieht sich in ihrer Skepsis bestätigt. "Gleichwohl gilt es, die Entscheidung des Brandenburger Landesverfassungsgerichtes abzuwarten", erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer Steeven Bretz. Unabhängig von den gerichtlichen Entscheidungen müsse die Gleichstellung von Frauen und Männern stärker als bisher auf den verschiedenen Ebenen gefördert werden. Der FDP-Jugendverband Junge Liberale erklärte, eine Quotierung von Wahllisten sei der falsche Weg.

In Brandenburg verhandelt das Verfassungsgericht am 20. August mündlich über eine ähnliche Regelung, die der Landtag mit der Mehrheit von Rot-Rot und den Grünen 2019 beschloss und die seit Ende Juni in Kraft ist. Die geplante Besetzung von Listen abwechselnd mit Frauen und Männern soll erst für die nächste Landtagswahl gelten, die für 2024 geplant ist. Wegen verfassungsrechtlicher Bedenken bleiben die Direktkandidaten in den Wahlkreisen ausgenommen.

Die Piratenpartei, die NPD, die AfD, die Jungen Liberalen und eine Privatperson hatten sich in Brandenburg an das Verfassungsgericht gewandt und wollen das Paritätsgesetz kippen. Der Parlamentarische Beratungsdienst hatte in einem Gutachten 2018 - noch vor der Landtagsentscheidung - erklärt, der Gesetzentwurf verstoße gegen das Verbot der Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts, gegen die Wahlrechtsgrundsätze der Freiheit und der Wahlgleichheit und das Demokratieprinzip sowie gegen den Verfassungsstatus politischer Parteien in Landesverfassung und Grundgesetz.

In Brandenburg würden mit dem neuen Gesetz zu den Wahllisten nach Angaben der Linksfraktion sieben Frauen mehr im Parlament sitzen. Derzeit liegt der Frauenanteil im Landtag bei etwa einem Drittel - mit dem Paritätsgesetz würde er laut Johlige auf fast 40 Prozent steigen.