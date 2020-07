Bärbel Kraemer

Bad Belzig Bad Belzigs Künstler laden Kunstinteressierte auch in diesem Jahr zu einer Entdeckungstour ein. "Alles ist vorbereitet", sagt Rani B. Knobel. Die in der Kur- und Kreisstadt ansässige Künstlerin ist zugleich Ideengeberin der Entdeckungstour, die sich unter dem Namen "Kunstbummel" etabliert hat.

Er findet in mittlerweile vierter Auflage am 22. und 23. August 2020 statt und umfasst in diesem Jahr bereits 13 Stationen – wie auf einer Perlenschnur aufgereiht, spiegeln diese das reiche Kunst- und Kulturleben Bad Belzig wieder.

Ateliers, Galerien und Werkstätten, Museen, Kirchen und das KleinKunstWerk öffnen Türen und Tore, laden zu einem Bummel durch die Innenstadt ein, bei dem die Kunst im Mittelpunkt steht.

"Das Spektrum reicht von Aquarellen über Fotografie, Zeichnungen, Acryl- und Ölmalerei, Keramik, Glaskunst und Bronzeplastiken", erklärt Rani B. Knobel. Neben der "aktuellen" Kunst, können gehütete Kunstschätze im Heimatmuseum auf der Burg Eisenhardt, im Reißiger Haus an und im Brandenburgischen Orgelmuseum in der Marienkirche im Rahmen des Kunstbummels bewundert werden.

Dort finden ferner zwei 30-minütige Orgelkonzerte auf der Papenius Orgel statt. Während in der Eisenbahnstraße 4 eine "sinnlich dynamische Klangreise im begehbaren Skulpturenpark" und im KleinKunstWerk ein Konzert mit Katja Nottke anberaumt ist.

Beim entspannten Kunstbummel geht es einmal mehr ums hinschauen, hinhören und darum, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wer sich in ein Werk verliebt, "kann es direkt vom Künstler erwerben", so Rani B. Knobel und betont, dass der Kunstbummel seinen Namen zu Recht trägt. Nicht nur, dass alle Stationen gut zu Fuß zu erreichen sind, ist auch Bad Belzig mit dem RE 7 stündlich von Berlin oder aus Richtung Dessau optimal erreichbar.

Die Idee für den Kunstbummel hat die Künstlerin der jährlich stattfindenden Aktion der Offenen Gärten im Hohen Fläming entliehen. Als Gastgeberin begrüßt sie selbst seit Jahren Gartenfreunde aus der Region, aber auch aus Berlin, Potsdam und anderen großen Städten.

Die positiven Erfahrungen hatten sie in ihrem Vorhaben bestärkt, das Konzept auch auf künstlerisches Gebiet zu übertragen.