Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) An verschiedenen Orten im Landkreis Ostprignitz-Ruppin fanden am Wochenende von der Unteren Naturschutzbehörde in Absprache mit der Naturwacht angekündigte Kontrollen statt, bei denen besonders illegale Wildcamper im Fokus standen. Zwei Anzeigen sind geschrieben worden, berichtete Karin Schönemann, Sachgebietsleiterin für Naturschutz im Umweltamt des Kreises. Zum einen, weil Angler Essensreste in einem See entsorgt haben.

Der andere Fall berührt das Waldrecht. Auch seien junge Leute angetroffen worden, die im Wald campten, ein Feuer machten und angelten. Diese Personen seien belehrt worden und hätten den Platz geräumt, so Schönemann. Die vermeintlichen Stellplätze für Wohnmobile in der Natur seien hingegen "nicht so frequentiert gewesen, wie befürchtet", berichtet sie. Neue Hinweisschilder und Ermahnungen hätten wohl geholfen.

Trotzdem werden die stichprobenartigen Kontrollen den Rest des Sommers fortgesetzt. Als neuer Konfliktherd könnte sich dabei der Rheinsberger Rhin entwickeln, auf dem am Wochenende rund 300 Paddler unterwegs waren. Besonders belastet sei dabei Rheinshagen, wo die Boote umgesetzt werden. Das größte Ärgernis für Schönemann sind vor allem die Paddler, die nicht unterwegs sind, um die Natur zu genießen, sondern "über die Stränge schlagen". "Es waren nicht alle nüchtern." Daher wurden entsprechende Bußgelder verteilt.