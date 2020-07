dpa

Berlin (dpa) Die Corona-Krise hat das Kräfteverhältnis der Parteien in Berlin etwas verändert - Rot-Rot-Grün hat aber weiter eine satte Mehrheit.

Eine am Mittwoch veröffentlichte repräsentative Umfrage des Instituts Insa im Auftrag von "Bild" und "B.Z." sieht die CDU mit 21 Prozent vorne, wenn an diesem Sonntag Abgeordnetenhauswahl wäre. Es folgen Grüne (19 Prozent) und Linke (18 Prozent). Die SPD, die mit Michael Müller den Regierenden Bürgermeister stellt, rangiert mit 16 Prozent nur auf Platz vier. Die AfD kommt in der Umfrage auf 12 Prozent. Die FDP liegt bei 5 Prozent und muss damit um den Wiedereinzug in das Abgeordnetenhaus zittern. Den Angaben zufolge wurden 1012 Menschen im Zeitraum vom 7. bis 13. Juli befragt.

Die rot-rot-grüne Koalition hat laut Umfrage - diesmal unter Führung der Grünen - mit zusammen 53 Prozent eine klare Regierungsmehrheit. Alternative wäre eine Kenia-Koalition aus CDU, Grünen und SPD wie in Sachsen und Sachsen-Anhalt, die auf 56 Prozent käme.

Bereits Ende April hatte eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der "Berliner Morgenpost" und des RBB die CDU auf Platz 1 gesehen, nachdem die Partei in den Befragungen jahrelang auf Platz 3 oder 4 lag. Fachleute führten das vor allem auf das Agieren von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Corona-Krise zurück. Der Mini-Aufschwung der SPD, die in der Umfrage im April erstmals seit zwei Jahren wieder 20 Prozent erreicht hatte, scheint mit Blick auf die aktuelle Erhebung schon wieder vorbei zu sein.