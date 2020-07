Sven Klamann

Eberswalde, Seelow (MOZ) Die letzte vielversprechende Spur habe es am 12. Mai in Seelow gegeben, berichtet Jenny Friedrich, die wie ihr vermisster Vater im Oderbruch zu Hause ist. Der 50-Jährige sei von einer Passantin gesehen worden.

Die Polizei habe Spürhunde eingesetzt, die auf dem Weg zu einem Neubau angeschlagen hätten. "Dementsprechend vermuten wir, dass mein Papa an kälteren Tagen Schutz im Keller gesucht hat", sagt die junge Frau. Obwohl Freunde und Bekannte die wahrlich nicht große Kreiststadt von Märkisch-Oderland buchstäblich unter die Lupe genommen und beinahe jeden Stein umgedreht hätten, sei es nicht gelungen, den dringend auf ärztliche Hilfe Angewiesenen in Seelow zu finden.

Seit dem 18. April schreckt Jenny Friedrich jedes Mal zusammen, wenn das Handy klingelt oder auf dem Display eine Nachricht erscheint. Voller Hoffnung und Angst. Am Morgen dieses Tages hatte Marco Schuch mit unbekannten Ziel das Martin-Gropius-Krankenhaus in Eberswalde verlassen, in dem er monatelang wegen schwerer Depressionen behandelt worden war.

Bevor die Krankheit ausgebrochen sei, habe der 50-Jährige mitten im Leben gestanden, betont seine Tochter. Marco Schuch war in der Feuerwehr und im Karnevalsclub aktiv. Seine Partnerschaft sei glücklich gewesen, auch mit seinem langjährigen Arbeitgeber habe der Kfz-Mechaniker keine Konflikte ausgetragen. Doch als Jenny Friedrich im März nach sieben Monaten in Australien, wo sie an einem Austauschprogramm teilgenommen hatte, ins Oderbruch zurückkehrt war, habe sie ihren sonst so grundsätzlich positiv eingestellten Vater nicht mehr wiedererkannt. Da sei er längst schon in ärztlicher Behandlung gewesen und habe über die schwarzen Wolken geklagt, die seine Seele verdüstern und sich unter keinen Umständen vertreiben lassen würden.

Suchtrupps der Feuerwehr durchkämmen Umgebung

Seit Marco Schuch die Behandlung abgebrochen hat und untergetaucht ist, setzt seine Tochter auf der Suche nach ihm Himmel und Hölle in Bewegung. In ihrem Heimatort haben sogar Suchtrupps der freiwilligen Feuerwehr die Gegend durchkämmt. Freunde, Bekannte und Verwandte sind ständig im Suchmodus und gehen jedem Hinweis nach, den sie über Facebook oder per Telefon erhalten. "Den zahlreichen Helfern danke ich von Herzen für ihren Einsatz", sagt Jenny Friedrich. Die Anteilnahme gebe ihr Kraft.

Niemand weiß, wie der Verschwundene inzwischen aussieht. Als er aus dem Krankenhaus in Eberswalde floh, trug er eine graue Dreiviertelhose, eine dunkle Jacke und ein schwarzes Basecap. Der 1,85 Meter große Mann mit kurzgeschnittenen dunklen Haaren war da von normaler Statur. "Es ist davon auszugehen, dass er mittlerweile stark abgenommen hat", berichtet seine Tochter. Es könne zudem sein, dass ihm ein grau-schwarzer Bart gewachsen sei. "Auch seine momentane körperliche Verfassung ist uns unbekannt", sagt Jenny Friedrich. Auf Facebook hat sie ihre Mitmenschen deshalb dazu aufgerufen, verstärkt nach Obdachlosen und anderen Hilfsbedürftigen zu schauen. Niemand sollte sich scheuen, den Rettungsdienst oder die Polizei zu rufen. Enorm wichtig wäre es überdies, bei einer möglichen Sichtung schnell zu handeln. "Wenn uns die Nachricht erst Tage später erreicht, schwinden unsere Chancen, die Person noch vor Ort anzutreffen", erklärt die Tochter diesen Wunsch.

Die Familie hätte auch nichts dagegen, Fotos gemailt zu bekommen, auf denen Männer zu erkennen sind, die der Beschreibung von Marco Schuch entsprechen. "Der Datenschutz ist uns da aktuell nicht so wichtig", räumt Jenny Friedrich ein.

Handy-Ortung und Einsatz von Rettungshunden

Nach der ersten Vermisstenmeldung seien 15 Hinweise bei der Polizei eingegangen, sagt Ingo Hesse, Leiter der Pressestelle der Direktion Ost mit Sitz in Frankfurt (Oder). Die Beamten hätten im Stadtgebiet von Eberswalde und im Bereich Seelow umfangreich nach Marco Schuch gesucht. "Die Suche nach einer vermissten Person schließt auch alle Erkenntnisse zu eventuellen Aufenthaltsorten ein, die ich aber aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen darf", teilt der Polizeisprecher mit. Die Ortung des Telefons und der Einsatz von Rettungshunden seien weitere Maßnahmen gewesen, die jedoch leider nicht zum Auffinden des Vermissten geführt hätten, informiert Ingo Heese weiter.

"Kaum jemand kann nachempfinden, wie schwer es ist, jeden Tag mit der Ungewissheit zu leben und Angst zu haben, meinen Papa nicht mehr lebend wiederzusehen", sagt die Tochter, für die Weihnachten, Ostern und Geburtstag auf einen Tag fallen würde, wenn sie Marco Schuch doch noch wohlbehalten in die Arme schließen dürfte. Jeder neue Hinweis auf seinen Verbleib könnte den Durchbruch bedeuten. Am liebsten wären Jenny Friedrich Fotos, da diese die Suche beschleunigen würden.

Hinweise zur gesuchten Person an die Polizei-Inspektion Bernau, Telefon 03338 3610, oder direkt an Jenny Friedrich, Telefon 0176 61157600