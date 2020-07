Thorsten Pifan

Klein Ziethen Halbzeit auf der Baustelle am Ziethener Kreuz. "Die Arbeiten liegen im Zeitplan", sagt Steffen Streu, Sprecher des Landesbetriebs Straßenwesen. Aktuell wird die Fahrbahn der Landesstraße 200 zwischen dem Ziethener Kreuz und der Kreisgrenze zum Barnim erneuert. Die große Baustelle kommt allerdings erst noch: Denn sobald die Strecke fertiggestellt ist, beginnt der Umbau des Ziethener Kreuzes.

"Dafür wird aktuell eine Behelfsumgehung gebaut", erklärt Streu. Die Arbeiten an dieser neuen Trasse haben bereits begonnen. Der große Kraftakt bei der Sanierung der L200 findet in dieser Woche statt. "Am Donnerstag und Freitag wird der Asphalt eingebracht", sagt der Sprecher. Bereits in der vergangenen Woche sei die Oberfläche abgefräst worden. Sobald der Asphalt liege, könne mit den nachfolgenden Arbeiten begonnen werden. Dazu gehören Markierungsarbeiten und die Herstellung der Seitenbereiche an der Trasse, den sogenannten Banketten.

Atempause wird nur kurz sein

Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 24. Juli dauern. Die Atempause wird für die leidgeprüften Autofahrer dann nur von kurzer Dauer sein. Denn anschließend soll der komplette Umbau des Ziethener Kreuzes erfolgen. Dabei handelt es sich quasi um eine Operation am offenen Herzen. Denn die Strecke soll in dieser Zeit nicht voll gesperrt werden.

"Die Bundesstraße 198 bleibt während des Umbaus frei", bestätigt Steffen Streu. Damit ist die Zufahrt von Angermünde, aber auch von Schwedt in Richtung Autobahn A11 weiter offen. Mit Behinderungen müssen Autofahrer rechnen, die in Richtung Eberswalde fahren wollen. Denn der Verkehr wird mit einer Ampelschaltung über die Behelfsumgehung geführt. Die neue Straße wird nach dem Ende der Bauarbeiten wieder abgebaut.

Kernstück des Umbaus des Ziethener Kreuzes ist die Änderung der Verkehrsführung vor allem in Richtung Angermünde. Die Spitze, die von manchen Verkehrsteilnehmern als unübersichtlich empfunden wird, verschwindet. Die Landesstraße L200 aus Eberswalde wird künftig in T-Form, also im rechten Winkel auf die Bundesstraße treffen. Das Ziel der Straßenplaner ist es, die Verkehrssicherheit in diesem Bereich erheblich zu verbessern.

Im Zuge des Umbaus soll auch eine sichere Querungshilfe für Radfahrer geschaffen werden. Überhaupt ist das Ziethener Kreuz inzwischen auch für Fahrradfahrer ausgebaut. Denn mit dem Bau des Radweges, begleitend an der B 198, hat der aktuelle Ausbau-Marathon am Autobahn-Zubringer in der ersten Jahreshälfte begonnen. Mit der Fertigstellung der Radwegtrasse zwischen Klein Ziethen und dem Klosterbrückenweg über den Verkehrsknotenpunkt nach Schmargendorf bis nach Angermünde begann dann die Sanierung der Straßenoberfläche der L200.

Während der Bauarbeiten bleibt die B198 weitgehend befahrbar. Allein in den Herbstferien soll der Autobahn-Zubringer vorübergehend auch gesperrt werden. In diesem Zeitraum sollen die neue Deckschicht und anschließend die Markierungen aufgebracht werden. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf insgesamt 1,4 Millionen Euro. Nach dem aktuellen Plan sollen die Arbeiten zum Jahresende abgeschlossen sein.

Ausbau der B 198 folgt

Der Ausbau des Autobahn-Zubringers, der B198, zwischen dem Ziethener Kreuz un dem Autobahn-Anschluss Joachimsthal ist in den Augen vieler Bürger und auch der Wirtschaft aus Schwedt und Angermünde weitaus dringlicher als die Verbesserung der Verkehrssicherheit an dem Verkehrsknotenpunkt.

Und letztlich hätte der Ausbau der Trasse zwischen Schwedt und der Autobahn A11 auch längst fertiggestellt sein sollen – nach nahezu Jahrzehnten der Planung. Der Startschuss für die Bauarbeiten ist bereits 2017 gegeben worden. Zwischen dem Ziethener Kreuz und Klein Ziethen entstanden drei Spuren mit der Möglichkeit, in Richtung Autobahn zu überholen. Dann aber ging es dort nicht weiter – obwohl die Strecke weiter gesperrt gewesen ist.

Nun soll es ab 2023 dort weiter gehen. Allerdings wird es nicht wie in der ersten Planung vorgesehen an fünf Stellen Überholstreifen geben. Vielmehr wird nun ein weiteres Teilstück dreispurig ausgebaut. Auf dem weitaus größten Teil der Trasse sollen Kurven und Erhebungen angepasst werden, um ein Überholen zu erleichtern.