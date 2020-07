Matthias Henke

Gransee/Neuruppin Ohne eine wichtige Belastungszeugin wurde am Mittwoch vor dem Landgericht Neuruppin der Prozess gegen den 25-jährigen Granseer fortgesetzt, der sich unter anderem wegen Vergewaltigung und versuchter Vergewaltigung verantworten muss. Das Mädchen habe große Angst vor einer Aussage, ihr gehe es aufgrund dieser Situation schlecht, zitierte die Vorsitzende Richterin Sandra Marks aus einem Vermerk. Die Mutter des Mädchens hatte dies dem Gericht mitgeteilt.

Die Glaubwürdigkeit zweier anderer Zeuginnen, die am vorhergehenden Verhandlungstag nichtöffentlich befragt wurden, zogen die Verteidiger des Angeklagten in Zweifel. Man erlebe es selten, dass sich bei der Polizei und vor Gericht getätigte Aussagen so derart unterscheiden, hieß es in einer mündlich vorgetragenen Erklärung. Sei bei einem Mädchen anfangs die Rede davon gewesen, dass der Angeklagte bei einer versuchten Vergewaltigung schon kurz in sie eingedrungen sei, habe es später geheißen, er sei nur massiv auf sie zugegangen. Eine weitere Zeugin habe zugegeben, psychische Probleme zu haben und deswegen in Behandlung gewesen zu sein, unter anderem weil sie mit nicht existierenden Personen Gespräche führte. Ihr Vater habe ferner erhebliche Abneigungen gegen Menschen ausländischer Herkunft, wie der Angeklagter einer ist. Dies könnte zu den belastenden Aussagen beigetragen haben, so die Verteidigung.