Monika Rassek

Beeskow (MOZ) In diesem Jahr ist alles anders. Viele Familien werden im Urlaub und den Ferien wegen der Corona-Pandemie auf weite Reisen verzichten und vielleicht auch zu Hause bleiben. Auf kleine oder große Abenteuer, Erholung und Entspannung muss keiner verzichten.

Der "Familienpass Brandenburg" bietet auf 374 Seiten eine Fülle von Angeboten und Ideen für kleine und große Ausflüge, die sich spontan umsetzen lassen. Es gibt so viel Spannendes in der Region Oder-Spree zu erleben, zu entdecken und zu genießen. Egal ob Töpfern, Kanu oder Wetterballon und Sommergewitter, Ausstellung, Theater oder Bibliothek – der Familienpass hält viele Ra­batt­an­ge­bote bereit.

20 Prozent Rabatt

Abenteuer, Spiel und Spaß, das versprechen die Macher nun schon im 15. Jahr. Insgesamt 470 Ausflugstipps zum Sparpreis sind enthalten, davon 43 Angebote im Landkreis Oder-Spree. Die Gültigkeit endet am 23. Juni nächsten Jahres und kann damit noch lange über das Ende der Sommerferien hinaus genutzt werden. Der Pass gewährt Preisnachlässe von mindestens 20 Prozent auf den Eintrittspreis oder zehn zehn Prozent auf vorhandene Familienrabatte. Dazu kommen 145 Kinderfreikarten (bei einem vollzahlenden Erwachsenen).

Mit der Familie über den spiegelglatten See paddeln oder mit Schneeschuhen über verschneite Wege – auszuprobieren bei Albatros Outdoor an der Kanustation Beeskow am Bertholdplatz 6 im Spreepark. Der 4er-Kanadier für maximal fünf Personen und zwei Kinder kostet für den Tag 40 Euro, mit Pass reduziert sich der Preis um acht Euro.

Für die, die schon immer mal hoch hinaus wollten, lohnt sich ein Besuch im Kletterwald Bad Saarow an der Seestraße. Auf sieben Parcours zwischen ein und elf Metern Höhe findet jeder seine Herausforderung. Erwachsene zahlen 23, Kinder bis 11 Jahre 16 Euro. Mit Pass sparen Erwachsene 4,60, Kinder 3,20 Euro.

Entschleunigen und entspannen lässt es sich bei einer Kutschfahrt durch die malerische Landschaft. Anbieter ist der kleine Hof "Pferdefreunde Klein-Schauen, Alte Dorfstraße 31. Für 70 Euro genießen sechs Personen eine Kutschfahrt zwischen anderthalb und zwei Stunden Länge. Vorteilspreis mit Pass: 58 Euro.

Labyrinth und Riesenrutsche

Wer es wissenschaftlich mag, kommt im Wettermuseum Lindenberg, Herzberger Straße 21, der Geschichte von Meteorologie und Aerologie auf die Spur. Darüber hinaus lehren interaktive Ausstellung und historische Wetterdrachen das Staunen. Sechs Euro Eintritt für Erwachsene, vier je Kind bis 18 Jahre. Pass-Vorteil: Bei Vollzahlung eines Erwachsenen ist das Kind kostenfrei. Hoch im Kurs bei Jung und Alt steht auch der Irrlandia MitMachPark, Lebbiner Str. 1, in Storkow. Dunkel- und Maislabyrinth oder Fassreiten sind beliebt genauso wie das Ritter-, Räuber- oder Kürbisfest. Zu den Attraktionen gehören das Riesenrutschenparadies, der Wasserspraypark und – ganz neu – das Robin-Hood-Höhlenlabyrinth. Für den Eintritt zahlen Erwachsene und Kinder bis 15 Jahre 9 Euro, wobei für Kinder eine Freifahrt inklusive ist. Mit den Coupons erhält ein Kind in Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen einmalig drei Euro Rabatt.

Zum Sommer am Wasser lädt das Märkische Seecamp, Ranziger Hauptstr. 21a, ein. Ruderboot, Wassertreter, Tretauto und Fahrrad lassen sich dort mieten. Aber auch gemütliche Spaziergänge und Naturerkundungen eignen sich für einen entspannten Tagesausflug am Ufer des Ranziger Sees. Zwei Gutscheine lassen die Preise für die Ausleihe um 50 Prozent schmelzen.

Im Internet werden beim Gewinnspiel zusätzlich 200 Preise verlost.

Der Familienpass, herausgegeben vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg, ist für 2,50 Euro im Zeitschriftenhandel, an Tankstellen, in Tourist-Informationen, Bibliotheken und Ämtern erhältlich. Bestellung im Internet (www.familienpass-brandenburg.de)