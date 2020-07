BRAWO

Brandenburg (BRAWO) Polizeibeamte der Inspektion Brandenburg kontrollierten am späten Dienstagabend nahe Brandenburger Hauptbahnhof einen 26-jährigen Mann. Dabei fing dieser plötzlich an in Gegenwart der Beamten Naziparolen zu rufen und zu skandieren. Weil er nicht aufhörte, beschlossen die Polizisten, ihn ins Polizeigewahrsam zu bringen. Dort beleidigte er die Beamten nicht nur mehrfach massiv, sondern zog sich auch einen Schuh aus und versuchte damit die Beamten anzugreifen.

Der Angriff wurde abgewehrt, der "Gast" durchsucht – und Betäubungsmittel gefunden. Sodann verbrachte der offensichtlich alkoholisierte Mann (1,36 Promille) die Nacht in der Gewahrsamszelle, derweilen Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Beleidigung eingeleitet wurden.