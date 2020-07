Odin Tietsche

Hennigsdorf (MOZ) Schrecksekunde für eine Familie in Hennigsdorf: Eine Mutter gestattete ihrem fünfjährigen Sohn am Mittwochvormittag, sich Kaugummis aus einem knapp 200 Meter entfernten Automaten zu holen. Plötzlich war der Junge jedoch spurlos verschwunden.

Die Familie suchte sofort die Umgebung ab, alarmierte zudem die Polizei. Die Beamten leiteten umgehend eine große Suche im Stadtgebiet ein – vergebens. Doch dann kam der erlösende Anruf aus Berlin: Gegen 12.50 Uhr meldeten Polizisten aus der Hauptstadt, dass sie den fünfjährigen Jungen an einem Bahnhof gefunden und in Obhut genommen hatten. Er hatte sich offenbar eigenständig und unbemerkt am Hennigsdorfer Bahnhof in eine Bahn gesetzt und war mit dieser bis nach Berlin gefahren. Die Familie machte sich schließlich auf den Weg in die Hauptstadt und konnte ihren Sohn am Ende wieder glücklich und erleichtert in die Arme schließen.