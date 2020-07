Berlin (MOZ) Bevor wir keinen Impfstoff haben, wird es kein volles Stadion geben." Diesen Satz des Virologen Ulf Dittmer lesen die Verantwortlichen beim 1. FC Union sicher nur ungern. Der Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Essen hält Fußballspiele in vollen Stadion derzeit für unmöglich und entsprechende Pläne der Eisernen für "unverantwortlich".

Die Berliner wollen Millionen an Euros für geplante Coronatests ausgeben, damit alle 22 012 Karteninhaber sowie die übrigen Anwesenden vor Ort getestet werden. Dass Dittmer qua seines Amtes auf Probleme hinweist, ist da nachvollziehbar. Natürlich könne ein Test fehlerhaft abgenommen worden sein und erst recht kann das Ergebnis zwar negativ, die Person aber eigentlich schon infiziert und einen Tag später im Stadion infektiös sein.

Bei allen Lockerungen müssen die Pandemie-Eindämmung und die Gesundheit aller im Vordergrund stehen. Letztlich ist die angestrebte "Vollauslastung" des Stadions An der Alten Försterei vor allem als Zeichen zu verstehen: Es geht um die Rückkehr zur Normalität. Der Fußball will den Druck auf die Politik aufrecht erhalten. Deshalb hat die Deutsche Fußball Liga an ihre 36 Proficlubs einen Leitfaden zur Wiederzulassung von Zuschauern verschickt. Das Bundesministerium für Gesundheit hat ihn gelesen, auf die Reaktion bin ich gespannt.