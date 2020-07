MOZ

Bernau, Hönow, Strausberg, Altlandsberg Zu einer "Sternchenfahrt" lädt der Regionalpark Barnimer Feldmark am 5. September ein. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollte man sich frühzeitig für die Mitfahrt anmelden.

Bei der kleinen Sternfahrt führen die drei Etappen von den Startorten Bernau, Hönow und Strausberg jeweils nach Altlandsberg. Tourführer geben einen Überblick über die Etappe. Start in Bernau ist am Bahnhof um 9.45 Uhr. Wer möchte, kann am Zielort ab 14 Uhr an einem Rückblick zur Arbeit der Regionalparks teilnehmen. Danach folgt eine Führung zum 1000-Weiden-Projekt. Anmeldungen (einschließlich der Zahl der Radfahrer) nimmt Koordinatorin Nadine Baethke unter baethke@groeschel-branding.de oder 030 23455895 entgegen.