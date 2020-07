Dirk Schaal

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Es ist Dienstagabend, fast wolkenloser Himmel in Vogelsdorf, zwei Männer stehen an der B 1 und schauen abwechselnd in die Luft, dann wieder auf ein kleines schwarzes Kästchen, das ihnen vor die Brust geschnallt ist. Alles sieht so aus, als ob da zwei gestandene Männer wieder das Kind in sich entdecken, das mit einem Spielzeugfluggerät den Abendhimmel erkundet.

Doch das ist ganz weit gefehlt. "Seit Kurzem haben wir eine Drohne bekommen, die uns bei der Aufklärung in Gefahrensituationen helfen soll. Natürlich muss man das Fliegen auch üben, und genau das tun unsere beiden Kameraden gerade", erklärt Karin Schulz, Vogelsdorfer Ortswehrführerin.

Der Landkreis hat diese Drohne beschafft. 35 000 Euro hat das Modell mit zwei Kameras, einer Wärmebildkamera sowie einer besonders Hochauflösenden, gekostet. Speziell in Gefahrensituationen soll das Gerät zum Einsatz kommen. So können mit der Wärmebildkamera Glutnester entdeckt werden, das ist gerade bei Waldbränden hilfreich. Die "normale Kamera" dient dazu, Situationen und Gefahrenlagen besser einschätzen zu können. "Wir hatten diese Kamera im Einsatz, als eine Hochschwangere im Rückstau eines Unfalls dringend Hilfe brauchte und nicht wusste, wo genau sie steht. Da konnten wir mit der Drohne nachschauen und die Rettungskräfte ganz genau hin manövrieren", berichtet Thomas Rubin, Gemeindewehrführer von Fredersdorf-Vogelsdorf und im Landkreis als Sachbearbeiter für Gefahren- und Katastrophenschutz zuständig.

Standort für Drohne ist Vogelsdorf

Als Standort für die Drohne wurde Vogelsdorf ausgemacht, da die Wache auch über einen der drei Einsatzleitwagen des Landkreises verfügt, der dazu als Einziger auch Platz für den geräumigen Drohnenkoffer hat. In Planung des Kreises ist die Anschaffung zweier weiterer Drohnen, die in kleinerer Ausführung an anderen Standorten, vermutlich den anderen Einsatzleitwagen, ihren Dienst verrichten sollen.

Der Vogelsdorfer Hightech-Neuzugang verlangt auch besondere Kenntnisse bei der Benutzung. So sind die Kameraden zusätzlich gefordert. Der Grundkurs dauerte 16 Stunden, die sehr spezielle Bedienung erfordert zudem ständiges Training. Genau das machten Bernd Marzahn und Jan Koltermann am Dienstag vor dem Feuerwehrgerätehaus in Vogelsdorf. Beide haben die Steuergeräte vor sich, die mit kleinen Bildschirmen und mehreren Joystick-Hebeln sowie hinreichend Schaltern ausgestattet sind. "Eine Steuereinheit ist für die Kamera, die andere für die Drohne selbst", erklärt Bernd Marzahn. Theoretisch könnte man das auch mit einer Einheit steuern, aber das verlangt ständiges Hin- und Herschalten. "Zum Anfang war es schon ungewohnt, da man sehr viel Feingefühl bei der Steuerung braucht. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran", erklärt Jan Koltermann.

Gesetzliche Auflagen für Nutzung der Drohne

Fünf Vogelsdorfer sollen die spezielle Flugausbildung bekommen. Neben dem praktischen Teil kommt viel Theorie inklusive der gesetzlichen Auflagen dazu. So darf die Drohne im Normalfall nur bis 120 Meter aufsteigen, zur unmittelbaren Gefahrenabwehr ist ein halber Kilometer gestattet. Möglich sollen bis zu 3000 Meter sein, jedoch würde dies der Auflage widersprechen, dass ein Drohnenführer diese immer im Blickfeld haben sollte. Bis zu 80 km/h schnell kann das kleine Gerät fliegen, bleibt etwa 30 Minuten mit einer Akkuladung in der Luft und hält den aktuellen Standort selbstständig. "Natürlich ist es abhängig von den Windverhältnissen, da muss man schon ordentlich aufpassen, darf die Drohne nicht aus den Augen lassen", erklärt Bernd Marzahn.

Genau über dem Vogelsdorfer Gerätehaus positionieren die beiden die Drohne. Die Kamera voll ausgezoomt, sieht man Details von der Kugel des Berliner Fernsehturms, zur östlichen Seite hin kann man beim Zementwerk in Rüdersdorf fast in die Fenster hi­neinschauen. "Das ist ja irre", kommentiert Karin Schulz diese eindrucksvolle Vorführung. Wie immer hoffen die Kameraden, dass sie diese Technik so wenig wie möglich einsetzen müssen, aber wenn, dann wollen sie dafür gewappnet sein, ergänzt die Ortswehrführerin.