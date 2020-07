MOZ

Bernau, Eberswalde Bei den Kfz-Zulassungsstellen in Bernau und Eberswalde ist es im Moment schwierig, online einen Termin zu buchen.

Häufig werden keine angeboten. Das liegt daran, dass Termine lediglich "mit einem Vorlauf von fünf Tagen herausgegeben" werden, wie Marcel Kerlikofsky, Leiter der Zulassungsbehörde des Landkreises, auf Nachfrage mitteilte. Dieses Verfahren führe dazu, dass manchmal keine freien Online-Buchungstermine sichtbar und buchbar seien, heißt es weiter.

Dass die Terminvergabe fast ausschließlich online stattfindet, liegt an Corona. So will man die Abstands- und Hygieneregelungen wahren. Aus Infektionsschutzgründen sollen sich möglichst wenige Wartende gleichzeitig vor der Zulassungsstelle aufhalten.

Seit dem 27. April werden Termine wie folgt vergeben: am Montag, Freitag und Sonnabend zwischen 8 und 12 Uhr, von Dienstag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr. Auf die Weise konnten zuletzt wöchentlich im Schnitt 850 Anliegen bearbeitet werden, teilte Zulassungsstellen-Leiter Kerlikofsky mit.

Er verwies zudem darauf, dass im Barnim seit zwei Monaten auch die internetbasierte Fahrzeugzulassung, kurz "i-Kfz", möglich ist. Bislang seien lediglich 13 Zulassungsvorgänge über das Online-Portal bearbeitet worden. "Wir erhoffen uns eine erhöhte Nutzung dieses einfachen, praktischen und zeitsparenden Angebotes", so Kerlikofsky.