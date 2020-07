Matthias Henke

Gransee Schockiert und empört über den Zustand der Einkaufswagen des Granser Nettomarktes zeigte sich der Menzer Ludger Höning. Auf Bildern, die er der Gransee-Zeitung zukommen ließ und die er offenbar auch an das Veterinäramt des Landkreises geschickt hat, sind teils großflächige Verunreinigungen an Kunststoff- und Metallteilen zu sehen.

Das bestätigte auf Nachfrage auch die Pressestelle des Landkreises. "Beim Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt ist diese Beschwerde am 6. Juli per Mail eingegangen. Am 9. Juli war ein Lebensmittelkontrolleur vor Ort. Mit der Marktleitung und dem Qualitätsmanagement wurden Maßnahmen zur Abhilfe vereinbart", heißt es. Da es sich um ein laufendes Verfahren handele, könnten weitergehende Auskünfte nicht erteilt werden.

Netto bedauert, dass es zu den Missständen gekommen ist. "Wir danken dem Kunden für den Hinweis und haben bereits den Austausch der Einkaufswagen in der Filiale Gransee beauftragt", heißt es aus der Pressestelle des Unternehmens. Als Nahversorger lege das Unternehmen großen Wert auf ein optimales Einkaufserlebnis für die Kunden.