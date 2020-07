Berlin (MOZ) Der Weg zur Parität ist steiniger geworden. Die Thüringer Verfassungsrichter haben entschieden, dass es sich mit der Freiheit der Wahl und auch mit der Freiheit der Parteien nicht verträgt, wenn per Gesetz Wahllisten im Reißverschlussverfahren Mann-Frau-Mann-Frau aufgestellt werden müssen. Wie weit das Urteil trägt, wird sich zeigen. Noch ist unklar, ob es sich auf Paritätsgesetze in anderen Ländern auswirkt und ob am Ende die Bundesverfassungsrichter urteilen müssen. Trotzdem sollten sich die Befürworterinnen und Befürworter der Parität schon einmal bereit machen, mehr mit Argumenten für die Gleichstellung zu kämpfen und weniger mit Wahlgesetzen.

Denn tatsächlich haben sie die guten Argumente ja auf ihrer Seite: In keinem Landtag und auch nicht im Bundestag sitzen so viele Frauen wie Männer. Im Magdeburger Landtag – dem Extremfall – kommt auf vier Männer nur eine einzige Frau. Man muss nicht die völlige Gleichverteilung anstreben, um anzuerkennen, dass es ein großes Repräsentationsproblem gibt. Und das hat Folgen: für die Chancen von Politikerinnen, für die Akzeptanz der Demokratie und für die Qualität der politischen Arbeit. Denn selbst wenn einige mittelmäßige Männer nur durch ebenso mittelmäßige Frauen ersetzt werden, so wird vielen Studien zufolge deren Arbeit in der Summe doch besser.

Für die politischen Verfechterinnen und Verfechter der Parität ist das die Chance. Sie können sich selbst zum Reißverschlussverfahren bekennen, der Wählerschaft so ein attraktives Angebot machen und sie davon überzeugen, dass sich Parität am Ende für alle auszahlt. Auch wenn sie nicht verordnet wurde.

