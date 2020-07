Erfolgreicher Protest: Gegen die Windräder gibt es auch Widerstand in Diehlo. © Foto: Stefan Lötsch

So hätte es aussehen können: Die Windräder, von der Landesstraße 37 zwischen Biegen und Dubrow aufgenommen, stehen in der Näher von Dubrow, Ortsteil von Müllrose. © Foto: Stefan Lötsch

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Erleichterung in Diehlo und Fünfeichen ist groß: Zwischen den beiden Orten werden vorerst keine Windräder gebaut. Der Investor hat sein Vorhaben zunächst zurückgezogen.

"Wir haben unseren eingereichten Genehmigungsantrag nun zurückgezogen, da aufgrund der in Kraft getretenen zweijährigen Veränderungssperren durch die Stadt Eisenhüttenstadt und das Amt Schlaubetal nicht mit einer zeitnahen Genehmigungserteilung zu rechnen ist", teilte Felix Wächter, Pressesprecher der juwi AG, die ihren Sitz in Wörrstadt (Rheinland-Pfalz) hat, auf Anfrage mit. Tatsächlich hat auch das Landesumweltamt bekannt gegeben, dass das Unternehmen den Genehmigungs-Antrag zurückgezogen hat. Der Antrag lag zuletzt zur Bearbeitung bei der Behörde.

Im Dezember des vergangenen Jahres hatte es noch im Rathaus von Eisenhüttenstadt eine Anhörung gegeben, wo einen ganzen Tag lang Einwendungen abgewogen wurden. Auf diesen Grundlagen wollte die Behörde abschließend entscheiden.

Investor hält am Projekt in Diehlo/Fünfeichen fest

Wobei die juwi AG sich nicht endgültig von dem Projekt verabschiedet hat, auf einer Fläche zwischen Diehlo und Fünfeichen fünf Windräder zu errichten. "Wir halten den Standort Diehlo/Fünfeichen grundsätzlich für einen geeigneten Windenergie-Standort, um vor Ort wirtschaftlich und klimafreundlich Strom zu erzeugen", erklärt Felix Wächter. "Trotz des Rückzugs des Genehmigungsantrags werden wir am Projekt festhalten; zumal sich die Anlagenstandorte in einem ausgewiesenen Vorranggebiet für Windenergie befinden. Das genaue weitere Vorgehen werden wir in den kommenden Wochen prüfen."

Juwi ist schon länger an dem Gebiet interessiert. 2018 hatte das Unternehmen das erste Mal einen Rückzieher gemacht, die Ausbaupläne gestoppt. Damals war der Grund zur Einstellung, dass sich die Erstellung des Teilregionalplanes Windenergienutzung durch die Regionalplanung Oderland-Spree, in die Länge zog. Inzwischen ist der Plan, der ausweist, wo Windräder gebaut werden dürfen, beschlossen und Grundlage für Investoren.

Monika Senzel, Bürgermeisterin von Fünfeichen, freut sich, dass sich der Einsatz der Bürger, der Gemeindevertretung und des Amtes gelohnt habe. Sie mahnte aber, dass es blauäugig sei, zu glauben, dass damit der Bau von Windkraftanlagen auf Gemeindegebiet endgültig vom Tisch sei. Denn nicht nur juwi hatte und hat Interesse an der Fläche. Es habe mehrere Interessenten gegeben.

Die Gemeinde und das Amt würden deshalb auch weiter den Bebauungsplan für das Areal vorantreiben. Im Zuge der Erstellung dieses Planes wurde auch die Veränderungssperre erlassen. Parallel dazu hat auch die Stadt Eisenhüttenstadt im vergangenen Jahr das Verfahren für einen Bebauungsplan auf den Weg gebracht und eine Veränderungssperre für die Flächen erlassen, die auf der Gemarkung von Diehlo liegen.

Wobei ein B-Plan nur Einfluss nehmen kann auf die Ausgestaltung des Projektes, nicht aber den Bau von Windkraftanlagen an sich verhindern kann und auch gar nicht verhindern darf. "Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes können die Anzahl und die Standorte der Windenergieanlagen, deren Abstandsflächen und Höhendimension sowie die Erschließung bestimmt werden", heißt es dazu in der Begründung. Es können auch festgesetzt werden, wo und welche naturschutzrechtlichen Maßnahmen im Stadtgebiet zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft durchgeführt werden sollen.