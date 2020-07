Elke Kögler

Fürstenberg (MOZ) Ein 74-jähriger Gifhorner ist am Dienstag, 16.30 Uhr, mit seinem Wohnmobil auf der Bundesstraße 96 in Richtung des Fürstenberger Ortsteils Drögen gefahren und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dadurch kollidierte der Mann mit seinem Fahrzeug mit einer Leitplanke. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des Wohnmobils blieb die Bundesstraße zweieinhalb Stunden lang gesperrt. Entstandener Sachschaden: 20 000 Euro.