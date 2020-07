Elke Kögler

Zehdenick (MOZ) Ein Mann hat am Dienstagmittag, gegen 12.55 Uhr, in einem Supermarkt in der Grünstraße in Zehdenick versucht, vier Flaschen Whisky zu stehlen. Der Täter wurde dabei beobachtet, wie er die Flaschen in seinen Rucksack steckte und den Markt, ohne zu bezahlen, verlassen wollte. Ein Ladendededektiv konnte ihn jedoch im Eingangsbereich festhalten und die Polizeibeamten informieren. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 76 Euro.