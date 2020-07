Elke Kögler

Oranienburg (MOZ) Ein Neunjähriger ist am Dienstagnachmittag, gegen 14.25 Uhr, beim Diebstahl eines verpackten Gartenschlauches im Wert von ungefähr 37 Euro im Baumarkt in der Friedensstraße in Oranienburg ertappt worden. Er versuchte, den Schlauch in seiner Hose zu verstecken. Weil jedoch ein Stück des Schlauches aus seiner Hose heraushing, fiel der versuchte Diebstahl einem Mitarbeiter des Baumarktes auf.

Der Junge wollte dem Personal keine Auskunft zu seiner Person geben. Deshalb wurden die Personalien von Polizeibeamten dokumentiert und der Neunjährige an seine Mutter übergeben.