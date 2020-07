Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der Naturschutzbeirat, dessen neue fünfjährige Legislatur im Dezember begann, setzt sich verstärkt für den Erhalt der Alleen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ein. "Der Zustand der Alleen im Landkreis ist zum teil besorgniserregend", mahnt Karin Schönemann vom Umweltamt des Kreises, das eng mit dem ehrenamtlich tätigen, 14-köpfigen Beirat zusammenarbeitet. "Hier wird der Naturschutzbeirat wohl auch zukünftig immer wieder den Finger in die Wunde legen."

Konkreter Anlass, dass das Thema in den Fokus gerückt ist, sei ein starker Rückschnitt von alten Eichen an einer Allee gewesen, berichtet Schönemann. "Diese nicht sachgerechten Arbeiten führen zu Fäule und letztendlich zum vorzeitigen Absterben der Bäume."

Bei der Diskussion in dem Gremium sei deutlich geworden, dass zum Thema Alleen mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden muss. "Den Eigentümern der Alleen, aber auch den Nutzern angrenzender Flächen muss deutlicher werden, wie wichtig diese Alleen für Mensch, Natur und Landschaft sind", lautet das Fazit des Naturschutzbeirates. Deshalb unterstützt das Gremium auch das Ansinnen der Unteren Naturschutzbehörde, in Kontakt mit den entsprechenden Verbänden zu treten und eine Kommunikationsplattform für Akteure in Sachen Baumpflege zu schaffen.

Beratende Funktion

Viermal jährlich kommt der Beirat zu Sitzungen zusammen. Außerdem trifft man sich zu einem Spezialthema. Dieser Termin musste coronabedingt in diesem Jahr ausfallen, so Schönemann. Da der Beirat auch für die Naturschutzbehörde eine beratende Funktion hat, standen im Juni zwei Außentermine auf dem Plan, bei denen es um notwendige Dammsanierungen zur Wasserhaltung im Bereich der Fischteiche in Linum ging. Zum anderen war das Gremium zu Fragen des Artenschutzes gefragt, da im Bereich Rheinsberg neue Masten eines Energieanbieters aufgestellt werden sollen.

Bereits vor der dem Lockdown hat sich der Beirat mit dem Zustand der Seen im Gebiet des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land beschäftigt. Seit zwölf Jahren wird bei einem sogenannten naturkundlichen Tauchen über den Nabu-Regionalverband Gransee der Zustand der Gewässer untersucht. Vielen Gewässern geht es aus ökologischer Sicht schlecht (wir berichteten). Der Beirat regt deshalb einen Dialog mit Fischern, Anglern, Tauchern und Naturschützern an. Denn eine mögliche Ursache des schlechten Zustandes der Seen ist der teilweise hohe, von Menschen verursachte, Fischbesatz.