Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Dass Jörg Knick einmal Eis verkauft, hat er auch nicht gedacht. "Ich bin 30 Jahre lang Reisebus gefahren. Da würde man sich hüten, Eis an die Passagiere zu verteilen. Die Flecken bekommst du nie mehr aus den Sitzen." In Rheinsberg sorgt er nun aber an warmen Sommertagen für gute Laune und Erfrischung. Vor wenigen Wochen hat er in der Königstraße 28 ein Eiscafé eröffnet – dort, wo es früher einmal eine Bäckerei gab, aber schon einmal Eis angeboten wurde.

Damit stellt der 55-Jährige, der in Linow einen Ferienhof betreibt und gemeinsam mit seinem Bruder und seinem Sohn das ehemalige Hotel "Deutsche Haus" und die Waldschänke wieder in Schwung bringt, ein weiteres Angebot auf die Beine, das für Einheimische wie für Touristen gleichermaßen interessant sein dürfte.

Das Eis kommt aus Berlin

"Eis geht immer", sagt Knick. Und dass nur wenige Meter weiter die Eiszauberei, in der jeder sein eigenes Eis kreieren kann, ihren Sitz hat, sei kein Problem. "Die Eiszauberei macht die verrückten Sachen, ich die normalen", sagt der 55-Jährige, der zehn Sorten im Angebot hat – von den Klassikern wie Schokolade und Vanille über Mohn-Marzipan bis zu Eis, das nach Omas Kuchenteig schmeckt. Dass Eis macht Knick aber nicht selbst. Das überlässt er lieber den Profis und lässt es sich aus der Berliner Manufaktur "Eis Engelchen" liefern, die rund 40 Sorten im Angebot hat. Dazu kommt noch der Klassiker Softeis. Die Eisbecher muss Knick allerdings selbst kreieren, und das geht ihm so flink von der Hand, als hätte er nie etwas anderes gemacht oder gar einen tonnenschweren Bus durch die Lande gesteuert: "Ich habe auch eine Ausbildung als Konditor", verrät er, woher er sein glückliches Händchen hat. Auch seine vier Angestellten sollen das demnächst noch vom Profi lernen, damit sie dem Namen "Eiskönig" auch alle Ehre machen. Der Name geht übrigens auf den Namen der Straße zurück, an der das Café liegt. Knick wollte eigentlich einen einfacheren Namen. Um Verwechslung zu vermeiden, musste dann aber doch eine bessere Bezeichnung her. "Den Kindern ist es aber egal. Die gehen zu den Eisverkäufern in den grünen T-Shirts", sagt der 55-Jährige.

Ursprünglich wollte Knick mit seiner Eisdiele viel früher starten. Allerdings kam dann die Corona-Pandemie, die seinen Plänen einen Strich durch die Rechnung machte. Mit den Lockerungen und den Ferien strömten die Gäste aber in die Region: "Jetzt ist die Stadt voll", ist der 55-Jährige zufrieden, der davon ausgeht, dass das Jahr wirtschaftlich doch kein Desaster werden muss. Besonders freut er sich darüber, dass er dieser Tage viele Dialekte aus anderen Bundesländern im Ruppiner Land hört. Knick stammt selbst aus Sachsen und hat ab 1997 in Bayern gelebt und gearbeitet. Durch seine fünf Millionen Reisebus-Kilometer, die er zurückgelegt hat, und seine Erfahrungen im Tourismus weiß er, dass es einige Menschen gibt, die auch 30 Jahre nach der Wende noch keinen Fuß in die neuen Bundesländer gesetzt haben. "Jetzt kommen sie aber langsam, weil sie nicht ins Ausland fahren können. Viele sind dann begeistert und bleiben länger oder wollen wiederkommen", so Knick.

Rheinsberg hat Potenzial

Als der 55-Jährige vor vielen Jahren das erste Mal mit dem Reisebus nach Rheinsberg kam, hat es ihm dort gleich gefallen. Als er dann noch eine Immobilie kaufen konnte, was damals in Bayern nicht möglich war, sei ihm der Wechsel 2015 nach Brandenburg überhaupt nicht schwer gefallen, um schließlich gemeinsam mit der Familie noch einmal durchzustarten.

"Rheinsberg hat das Potenzial", sagt er mit Blick auf das Angebot und die Touristen. Was seinen Bruder Uwe und ihn aber immer wunderte, ist, dass in der Prinzenstadt oft schon am frühen Abend die "Bürgersteige hochgeklappt" werden. Dagegen steuern beide an: Uwe Knick mit der Bar, die um 19 Uhr öffnet, und Jörg Knick mit dem benachbarten Eiscafe, das bis 21 Uhr geöffnet hat.