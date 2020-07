Wie auf der Rennbahn: So fühlen sich Ortsvorsteher Heinz Frick und Ortsbeiratsmitglied Burkhard Jennensch mitten in Gellmersdorf, weil hier viele Autofahrer zu schnell durchfahren. Sie fordern seit Jahren eine Geschwindigkeitsbegrenzung und bauliche Hindernisse zur Verkehrsberuhigung im Dorf. © Foto: Daniela Windolff

Daniela Windolff

Gellmersdorf (MOZ) Mit 70, 80 Sachen durchs Dorf, das könnte teuer werden und sogar den Führerschein kosten. Vor allem aber ist es gefährlich. Doch manche Kraftfahrer scheinen das zu ignorieren. Sie missbrauchen die Dorfstraßen als Rennpisten und krachen ohne Rücksicht mitten durch den Ort. Wohlwissentlich, dass hier die Gefahr, geblitzt zu werden, gleich Null ist.

Viele Einwohner sind darüber zunehmend genervt und besorgt und fordern, dass konsequenter eingegriffen wird. "Vor allem die neu gemachte Stolper Straße verleitet zum Rasen, obwohl sie eigentlich als Fahrradstraße angelegt wurde und deshalb mit nur 5 statt üblicherweise 6,50 Meter sehr schmal ist", ärgert sich Burkhard Jennensch, der an dieser Straße wohnt. Das sei nicht nur kreuzgefährlich, zumal es keinen Gehweg gibt, sondern verursache auch Lärm.

Ortsvorsteher Heinz Frick kämpft seit Jahren gegen dieses Problem an. Obwohl Gellmersdorf etwas abseits liegt, kreuzen sich mitten im Dorf mehrere Straßen, die in die Nachbardörfer nach Stolpe, Lüdersdorf oder Neukünkendorf führen. "Die Straßen sind sehr kurvig und beengt", erklärt Heinz Frick. "Wenn sich hier zwei Fahrzeuge oder gar Landmaschinen begegnen, ist kaum Platz zum Ausweichen." Hier seien gerade im Sommer auch viele Touristen und Radfahrer unterwegs. Nicht auszudenken, wenn einem da ein Raser entgegen kommt.

Noch mehr sorgt sich der Ortsvorsteher um die Sicherheit der Kinder im Dorf. "Wir haben glücklicherweise durch Zuzug wieder 16 Kinder in Gellmersdorf und in den Ferien sind auch viele Enkelkinder hier zu Besuch bei den Großeltern. Im Dorf können sie noch draußen spielen. Doch Kinder sind Kinder und oft im Spiel auch unvorsichtiger", meint Heinz Frick. "Doch statt den Kindern das Spielen an der Dorfstraße zu verbieten, sollten Erwachsene Rücksicht nehmen, auf Kinder und auch auf alte Menschen, die hier spazieren gehen", fordert der Ortsvorsteher. Er verweist auch auf das neue Mehrgenerationenhaus mit altersgerechten Wohnungen in der Dorfmitte an einer großen Kreuzung, wo auch ältere Leute wohnen.

Deshalb bemüht er sich mit seinem Ortsbeirat energisch um eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Dorf. Ohne Erfolg. Sowohl bei der Verkehrsbehörde im Landkreis als auch bei der Polizei sind die Gellmersdorfer mit ihrem dringenden Anliegen bisher abgeblitzt. Die Stadt Angermünde, zu der der Ortsteil Gellmersdorf gehört, habe keine Handhabe, ohne Zustimmung der Verkehrsbehörde etwas zu tun. Würde Gellmersdorf als Wohngebiet gelten, wäre zwar hier eine Begrenzung auf 30 km/h kein Problem. Doch da es nicht als Wohngebiet, sondern als Wohnort gilt, sei das schwierig, schütteln Heinz Frick und Burkhardt Jennensch ärgerlich den Kopf.

Barrieren gefordert

"Wir haben es auch mit dem Ordnungsamt und der Polizei versucht, die hier mal vor allem morgens Geschwindigkeitskontrollen machen sollte, wenn sich manche Autofahrer mit Tempo 100 ins Dorf rollen lassen. Aber wir bekamen nur zu hören, dass es wichtigere Stellen gäbe, als Gellmersdorf", berichtet Burkhard Jennensch.

Doch die Gellmersdorfer wollen sich nicht zufrieden geben. Sie fordern eine 30er-Zone im gesamten Dorf und Barrieren zur Verkehrsberuhigung, zum Beispiel durch Aufplasterungen auf der Fahrbahn, wie es beispielsweise in Henriettenhof geschehen ist. "Schilder allein nützen ja nichts, wenn es keine Geschwindigkeitskontrollen gibt, das funktioniert nur mit baulichen Anlagen, die zum Langsamfahren zwingen", so Burkhardt Jenennsch. Auch Rechts-vor-links-Verkehr könnte zur Verkehrsberuhigung und damit mehr Sicherheit und Lebensqualität beitragen. "Wir könnten als Modelldorf die Langsamkeit probieren", sagt Ortsvorsteher Heinz Frick.