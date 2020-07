Kai-Uwe Krakau

Wandlitz (MOZ) Die Gemeindevertretung Wandlitz hat der Konkretisierung der Planungsziele beim Bebauungsplan "An der Dachsbaude" zugestimmt – allerdings gab es durchaus noch Diskussionsbedarf.

"Wenn wir den Flächennutzungsplan ändern, brauchen wir keinen Bebauungsplan", sagte Gabriele Bohnebuck (Linke). Für Alexandra Hirsch (AfD) macht es "keinen Sinn, Wald für einen Edeka-Markt abzuholzen". Und Frank Bergner (Linke) sprach von einem "falschen Standort". Dort wohne niemand und wer einkaufen wolle, müsse mit dem Auto fahren, so der Wandlitzer. "Jeder kann einen Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplanes stellen", betonte dagegen Bürgermeister Oliver Borchert (Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz).

Bereits im Jahr 2010 hatte die Gemeindevertretung den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst. In der vorhandenen Mischbaufläche sollte die Nutzung zwischen Einzelhandels- und Handwerksbetrieben langfristig und ausgewogen gesichert werden, hieß es damals. Die Edeka-Miha Immobilien-Service GmbH hatte nun in einem Schreiben an die Verwaltung eine Änderung des Aufstellungsbeschlusses beantragt. Auf dem Areal solle ein Markt mit einer maximalen Verkaufsfläche von 2500 Quadratmeter zur "Sicherung der Versorgung im Segment der Vollsortimenter" errichtet werden, heißt es. Die Kunden könnten aus rund 30 000 Artikeln auswählen, es gebe Frischetheken für Fleisch, Wurst und Käse, einen selbstbetriebenen Bäcker mit angeschlossener Gastronomie sowie ausreichend Sitzplätze im Innen- und Außenbereich. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass 80 Prozent der Edeka-Märke von selbstständigen Kaufleuten betrieben werden, die ihre Steuern am Sitz des Marktes zahlten. Darüber hinaus wird in dem Brief auch darauf eingegangen, dass es bereits einen Edeka-Markt am Bahnhof Wandlitzsee gibt. Mittels eines städtebaulichen Vertrages könnte über eine Sicherung der Weiterbetreibung des Marktes entsprechend des Mietvertrages verhandelt werden, hieß es allerdings recht vage.

Der neue Markt soll mit einem nahezu autarken Energiekonzept beheizt werden. Unter anderem wolle man die Rückgewinnung der Abwärme der Kühlanlagen nutzen. Darüber hinaus soll es eine Photovoltaikanlage auf dem Dach geben, die ein Drittel der benötigten Energie liefert. Lichtbänder entlang der Außenfassade würden den Tageslichteinfall erhöhen, heißt es. Auf dem Parkplatz seien zudem mindestens zwei E-Ladesäulen zum Aufladen von Fahrzeugen geplant.

Jörg Striegler (Bündnis 90/Die Grünen) kritisierte in der Gemeindevertretersitzung, dass im Hauptausschuss über eine andere Vorlage abgestimmt wurde. Er legte ferner wert auf die Formulierung, dass das Verfahren "entsprechend des gültigen Flächennutzungsplanes" geführt wird. "Wir haben nicht darüber angestimmt, dass der alte Flächennutzungsplan gilt", entgegnete Bürgermeister Borchert.

Gabriele Bohnebuck (Linke) meldete sich noch einmal zu Wort und bekannte, dass sie ein Problem damit habe, dass Wald abgeholzt wird. "Der Investor muss mit dem wirtschaftlichen Risiko leben", warf anschließend Ulrike Mauersberger in die Debatte ein. Die CDU-Gemeindevertreterin hatte dabei wohl nicht nur den anderen Edeka-Markt im Blick, sondern auch die nicht weit entfernte Einrichtung von Rewe in Basdorf. Uwe Liebehenschel (CDU) wies darauf hin, dass es sich um ein Gewerbegebiet handelt. "Wir sollten kein falsches Signal setzen", warnte der Wandlitzer.

Die Abstimmung erfolgte dann "unter Berücksichtigung des Flächennutzungsplanes" und fiel letztlich eindeutig aus.