Seelow (MOZ) Anfang August beginnen auf dem CJD-Gelände an der Seelower Apfelstraße die Abrissarbeiten an einem Großteil der Gebäude. Es wird Platz für eine neue, eingeschossige DRK-Kita gemacht.

Sie wird 130 Kinder aufnehmen können. 47 kommen aus der Kita "Frechdachse", 45 stehen auf der Warteliste und 40 werden derzeit per Sondergenehmigung in anderen Kita betreut.

Heidrun Grundemann, Erzieherin der Kita "Frechdachse", kommt mit Kindern öfter am künftigen Bauplatz vorbei. "Ich habe beim CJD 20 Jahre lang als Sozialpädagogin gearbeitet", erzählt sie. Auch wenn sie zur Kita-Eröffnung 2022 schon in Rente ist, will sie dort aushelfen. "Das ist eine ganz tolle Planung!", sagt sie zum 4,3 Millionen Euro teuren Vorhaben.