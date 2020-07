Ulrich Thiessen

Brandenburg (MOZ) Brandenburgs erstes "Parlament der Dörfer" will den Stimmen von Dorfbewohnern Gehör in der Politik verschaffen. Der Verein Dorfbewegung Brandenburg will damit ein neuartiges Dialogformat etablieren, in dem die Belange der Dorfbevölkerung mit Politikern und Experten der ländlichen Entwicklung diskutiert werden können, erklärt der Vereinsvorsitzende Frank Schütz.

Herr Schütz, der Verein Dorfbewegung Brandenburg bereitet das erste "Parlament der Dörfer" vor. Was ist Ihr Anliegen dabei?

Die Dorfbewegung Brandenburg hat sich 2015 gegründet, um den Dörfern eine selbstständige Stimme zu geben. Wir wollen aktiver in den Dörfern sein und die Aktiven dort zusammenbringen. Bei uns findet man Ortsvorsteher und Vereinsmitglieder. Unser Anliegen ist es, den Dörfern zu zeigen: Ihr könnt was bewegen. Wenn man sich erst einmal im Gefühl, abgehängt zu sein, einrichtet, ist es schwer, Menschen zu motivieren, sich für das eigene Dorf zu engagieren. Dann erleidet die Demokratie einen Schaden. Wir haben Dialognetzwerke in den verschiedenen Regionen. Im Hohen Fläming gibt es beispielsweise ein Netzwerk, das sich mit den dortigen Problemen beschäftigt. Wir tauschen uns dann aus, wie es in der Lausitz oder im Oderbruch damit aussieht.

Finden Sie Gehör für Ihre Anliegen?

Ein positives Beispiel dafür war die Enquetekommission des Landtages zur Entwicklung des ländlichen Raumes in der vergangenen Legislaturperiode. Die haben wir sehr intensiv begleitet. Jetzt beobachten wir, wie die Schlussfolgerungen in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden. Im kommenden Jahr werden wir das erste "Parlament der Dörfer" durchführen und dabei unsere Forderungen diskutieren und dann formulieren.

Welche Forderungen wurden bislang erhoben?

Wir wollen den Stellenwert zurückgewinnen, der uns als Heimat für einen Großteil der Bevölkerung zusteht. Und wir wollen den Dörfern ihre Kraft zurückgeben. Man muss nicht warten, bis von oben etwas angeschoben wird. Wir im Oderbruch haben ein Netzwerk Kulturerbe gegründet, das sich mit unseren Gemeinsamkeiten beschäftigt. Im Hohen Fläming beschäftigt man sich mit den finanziellen Forderungen an die Landesregierung. Wenn das Finanzausgleichsgesetz demnächst überarbeitet wird, wollen wir, dass ein Flächenfaktor bei den Zuweisungen stärker zum Tragen kommt. Im September, Oktober werden wir wieder regionale Dörfertreffen durchführen. Am Wochenende beteiligen wir uns an der Zivilgesellschaftlichen Messe mit der "Akademie der Dorfhelden" auf Schloss Trebnitz.

Der Trend geht in die andere Richtung: Verwaltungseinheiten werden immer größer. Städte gemeinden ihr Umland ein oder verwalten es mit. Was können Sie dem entgegensetzen?

Wir wollen informieren, was es trotzdem für Möglichkeiten gibt, ein Dorf zu entwickeln. Rund um Luckau gibt es ein Netzwerk der Ortsteile, das einen Ausgleich zwischen den dörflichen und den städtischen Interessen voranbringen soll – ein Kommunizieren auf Augenhöhe in den größeren Einheiten. Das kann auch in anderen Regionen funktionieren. Außerdem gibt es auch Dörfer, die in der letzten Kommunalreform ihre Selbstständigkeit verloren haben, jetzt aber wieder mehr Einwohner zählen. Auch über deren Weg zurück zur Selbstständigkeit wollen wir reden.

Was muss man sich unter dem ersten "Parlament der Dörfer" vorstellen?

Das wird im kommenden Jahr in Seddin (Potsdam-Mittelmark) stattfinden. Wir treffen uns an einem Tag und diskutieren in verschiedenen Arbeitsgruppen. Dazu wird auch die Landespolitik eingeladen. Außerdem werden wir uns auf das Europäische Parlament der Dörfer vorbereiten, das im Herbst 2021 in Polen stattfindet. Wir Brandenburger werden dabei Deutschland wieder vertreten.

Der Verein im Internet:www.lebendige-doerfer.de