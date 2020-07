Extra Masken-Fach am T-Shirt: Karina Eleonora Kuhn (25) aus Fürstenwalde hat ihren Mund-Nase-Schutz immer an der Frau. Weil sie oft keine Tasche bei sich trägt, hat sich die junge Frau an die Innenseiten ihrer T-Shirts spezielle Masken-Fächer genäht. © Foto: Manja Wilde

Annette Herold

Erkner (MOZ, Andreas Schmaltz) Beim Einkaufen eine Maske zu tragen, ist für Sylvia Haberland aus Grünheide zur Gewohnheit geworden. Auch wenn sie darunter schwitzt und die Brille beschlägt, hat die 59-Jährige keinen Zweifel am Sinn des Mund-Nasen-Schutzes. Und sie findet es gerade zu sträflich, wenn Menschen mit unverhülltem Gesicht "die Gesundheit anderer aufs Spiel setzen".

Jedenfalls ist die Maske für die Grünheiderin inzwischen derart selbstverständlich, dass sie sich neulich nach einem Besuch in Berlin mit Stoff vor Mund und Nase ans Steuer ihres Autos gesetzt hat und losgefahren ist. Bis die Polizei sie stoppte. Von unzulässiger Vermummung sei die Rede gewesen, erzählt sie Mittwochmittag nach dem Einkaufen in einem Erkneraner Supermarkt. Strafe musste sie allerdings nicht bezahlen. Worauf es der Polizei ankommt: Augen- und Stirnpartie des Fahrers sollen gut erkennbar sein. Das gelingt mit selbstgenähten Masken nicht immer.

Schon auf dem Bahnsteig

Anders als im Auto sind Masken im Öffentlichen Personennahverkehr Pflicht. Heidemarie Matz-Zepter trägt den Schutz schon, während sie mit Enkel Jeremy (16) und dessen anderer Oma auf dem Fürstenwalder Bahnhof auf den Zug wartet. "Natürlich habe ich eine", sagt auch Karina Eleonora Kuhn und zieht ein Exemplar hervor. "50 Euro Strafe sind mir doch etwas happig." Im Zug würden ihr aber oft Menschen ohne Schutz begegnen, sagt die Fürstenwalderin.

Was die Einhaltung der Maskenpflicht angeht, sei die Bahn auf die Kooperation und die gegenseitige Rücksichtnahme aller Fahrgäste angewiesen, sagt ein Bahnsprecher dazu. "Falls ein DB-Mitarbeiter auf einen Fahrgast aufmerksam wird, der keinen Schutz trägt, wird er diesen auf die Tragepflicht hinweisen. Sollte es zu Konflikten kommen, besteht die Möglichkeit, die Ordnungsbehörden hinzuzuholen." Die Bahn sei ist als Unternehmen aber nicht befugt, Verstöße gegen staatliche Vorschriften zu sanktionieren.

Wie das Bahnfahren ist Einkaufen ebenfalls nach wie vor nur mit Maske erlaubt. Sicherheitsleute, die darauf achten, sind kaum noch an den Supermarkttüren anzutreffen. Dem Anschein nach tragen die meisten Kunden den Schutz aber auch ohne Aufforderung. Sanktionen bleiben auch hier dem Staat überlassen. "Da wir keine Kontrollpflicht haben, haben wir keine rechtliche Grundlage für die Maskenpflicht", sagt ein Kaufland-Mitarbeiter. "Kunden, die keine tragen, tun dies meist aus Überzeugung", hat er festgestellt. Eine "patzige Antwort" komme dann häufig. Aber genauso patzig würden Menschen ihn und seine Kollegen ansprechen, wenn sie feststellen, dass ein anderer keine Maske trägt und darauf hinweisen wollen. Mitarbeiter, die den Mindestabstand von 1,50 Metern zum Kunden nicht einhalten können, müssten aber einen Schutz tragen, wenn keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprechen.

Manchmal sogar praktisch

Das versteht Marga Geisler aus Friedrichshagen. "Ich würde auch nicht den ganzen Tag mit so einem Ding vor der Nase herumlaufen mögen", sagt die 73-Jährige, als sie nach dem Supermarkt-Einkauf in Erkner ihre bunte Maske in der Handtasche verstaut. Sie hält Masken meistens für "lästig, aber notwendig". Und manchmal, wenn es kräftig weht und der Wind ihr die Tränen in die Augen treiben würde, findet sie die Dinger inzwischen sogar ganz praktisch.