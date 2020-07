Katharina Schmidt

Fürstenwalde (MOZ) Ulf Kühnel ist Betriebsratsvorsitzender bei Duktil Guss und unzufrieden mit der Geschäftsführung der Fürstenwalde Gießerei. Seine Kritik wurde Anfang Juli im Nachrichtenportal der IG Metall Ostbrandenburg veröffentlicht. Darin wirft er der Leitung mangelnde Kompromiss- und Gesprächsbereitschaft vor. Hauptstreitpunkt sei eine nicht zustande gekommene Betriebsvereinbarung zum Kurzarbeitergeld – sollte die Firma im zweiten Halbjahr dies in Anspruch nehmen. "Die Geschäftsleitung wäre lediglich bereit, im Fall von Kurzarbeit eine Aufstockung auf 80 Prozent des Nettoentgelts für alle zu bezahlen", wird Kühnel im Artikel zitiert. Der Betriebsrat habe jedoch für Kollegen mit Kindern mehr gefordert.

Dem Argument, die Geschäftsführung würde Sparzwängen unterliegen, entgegnet er, dass dem Betriebsrat kein Einblick in die Bilanzen und Zahlen gewährt werde, sodass die Unternehmenssituation für den Betriebsrat nicht einzuschätzen sei. Generell würde der Betriebsrat oft übergangen werden. Zudem moniert er, dass Homeoffice und mobiles Arbeiten derzeit nicht vorgesehen seien und erklärt dies "mit einem gewissen Kontrollwahn des Arbeitgebers".

Kurzarbeit aktuell kein Thema

Die Fürstenwalder Geschäftsführung von Duktil Guss verfasste eine Stellungnahme zu den Vorwürfen des Betriebsratsvorsitzenden, die dieser Zeitung vorliegt. Man habe sich trotz ungewisser wirtschaftlicher Lage für das zweite Halbjahr zu einer Aufstockung von 60 auf 80 Prozent bereit erklärt und bedaure, dass der Betriebsrat die Betriebsvereinbarung bisher nicht angenommen habe. "Derzeit liegt glücklicherweise kein Grund zur Anmeldung von Kurzarbeit vor", heißt es in dem Statement weiter. Der Vorwurf der mangelnden Transparenz wird zurückgewiesen: "Anfang 2020 hat die Geschäftsführung dem Betriebsrat Einblick in die Bilanzen gewährt, die zu diesem Zeitpunkt geprüft waren." Auch halte man sich an das Betriebsverfassungsgesetz.

Auf Kühnels Kritik, nicht im Homeoffice arbeiten zu können, entgegnet die Leitung, man habe umfangreiche Hygienemaßnahmen getroffen: "Alle Arbeitsplätze im Unternehmen sind so angeordnet und gesichert worden, dass mit ausreichenden Sicherheitsabständen gearbeitet werden kann." Daher sei die Arbeit von Zuhause nicht notwendig.

Auf die Nachfrage, ob beide Parteien bezüglich der Vorwürfe noch einmal ins Gespräch kommen werden, antwortet Geschäftsführerin Marianne Gerwin: "Es besteht ein ständiger Dialog zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat."