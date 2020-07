Oliver Voigt

Schwedt (MOZ) Der Geh- und Radweg an der Passower Chaussee wird von vielen Berufstätigen, Anwohnern der Siedlungen Monplaisir und Breite Allee sowie von Nutzern der Sportstätten in diesem Bereich befahren.

Bis Ende Oktober will die Stadt Schwedt in Kooperation mit den Stadtwerken nun den Bereich sanieren. Die Realisierung erfolgt in drei Bauabschnitten. Zu Wochenbeginn starte die Straßen- und Tiefbaugesellschaft mbH Ernst Röwer hinter der Einmündung Breite Allee. Die Stadtwerke lassen hier den Weg komplett aufnehmen, eine neue Hochdruckgasleitung verlegen und den Weg bis zur Oberkante mit einer Recyclingtragschicht herrichten. Anschließend erfolgt im Auftrag der Stadt der Asphaltoberbau mit Deckschicht.

Der zweite Bauabschnitt beginnt anschließend in Höhe der Gasdruckregelanlage am Park Monplaisir und endet ca. 100 Meter vor der Vierradener Chaussee. Dort wird der Geh- und Radweg grundhaft erneuert. Der letzte Bauabschnitt umfasst die Sanierung der hinteren Passower Chaussee. Dieser desolate Wegabschnitt wurde in der Vergangenheit mehrfach nur notdürftig ausgebessert.