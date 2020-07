Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Nachdem Fachklinik und Moorbad Bad Freienwalde im April wegen zwei Corona-Fällen – einer Ärztin und einem Patient – zwei Wochen lang schließen mussten, läuft der Betrieb noch nicht mit voller Kapazität.

Wegen der Abstandsregeln darf beispielsweise im Speisesaal pro Tisch nur ein Patient sitzen. "Wir haben daher vier Durchgänge beim Essen", sagt Chefarzt Dr. Hardy Limburg. Auch in den Therapieräumen müsse der Abstand gewahrt werden. Daher sei es nicht möglich, die Fachklinik unter Volllast zu betreiben. Nur zwei Drittel der insgesamt 220 Betten seien derzeit belegt. Der Betrieb läuft in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises.

Die Operationen in den umliegenden Krankenhäusern im Land Brandenburg und in Berlin haben wieder das Niveau vor der Corona-Zeit erreicht. "Wir haben mehr Anfragen, als wir Patienten aufnehmen können", ergänzt der Chefarzt. Die Fachklinik und Moorbad ist eine Reha-Klinik für Anschlussheilbehandlung nach Operationen vor allem am Bewegungsapparat wie Hüfte, Knie, Bandscheiben oder Schulter. Auch Heilverfahren wie Rheumabehandlung oder Menschen mit Einschränkungen im Bewegungsapparat finden im Haus wieder Linderung.

"Wir nehmen aber keine ambulanten Patienten an, weil sie in ihre Häuslichkeit zurückkehren", sagt Dr. Hardy Limburg. Dies sei mit dem Risiko verbunden, dass sie sich mit dem Virus infizieren und diesen in die Klinik übertragen. Es könne nicht überprüft werden, mit wem sie in Kontakt kommen. Um das Risiko einer Ansteckung so niedrig wie möglich zu halten, sei die Klinik auch derzeit für Vereine wie der Rheumaliga nicht geöffnet.

Die meisten der rund 120 Mitarbeiter der Reha-Klinik konnten trotz der geringeren Auslastung ihre Kurzarbeit beenden. "Wir haben einen höheren Arbeitsaufwand", erläutert der Chefarzt. Denn die Einhaltung der Abstandsregeln in Speisesaal und Therapieräumen erfordert mehr Koordination.

Angehörige können die Patienten besuchen, es gebe im Foyer einen separaten Sektor, so der Chefarzt. Sie müssen sich jedoch wie in den Gaststätten in Listen eintragen, um im Infektionsfall den möglichen Verursacher und seine Kontakte identifizieren zu können. Einen kompletten Schutz gebe es jedoch nicht. Ein Restrisiko bleibe immer, wenn beispielsweise der Partner eines Mitarbeiters in einem Kindergarten arbeite. Ansonsten müssen Besucher weiter draußen bleiben.

Die Klinik habe eine strenge Hygieneregie im Speisesaal eingeführt. Das übliche Maß der Desinfektion im Klinikgebäude reiche indes aus. "Ich selber wische mehr als sonst Telefon und Computertatstatur ab", bekennt der Chefarzt. Jeder Mitarbeiter mache zurzeit mehr als vor der Coronazeit.

In der Klinik müssen alle Patienten und Mitarbeiter Mund-Nasen-Schutz tragen. Wer keinen dabei hat, wird am Eingang damit ausgestattet. Die Akzeptanz bei den Patienten schätzt der Chefarzt als sehr hoch ein. Alle halten sich an die Regeln.

Für Bad Freienwalde ist die Fachklinik und Moorbad Aushängeschild und großer Arbeitgeber. Seit Juli 2012 gehört sie als kommunale Gesundheitseinrichtung zur Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH, einer Tochtergesellschaft des Landkreises