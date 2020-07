Dietrich Schröder

Eberswalde (MOZ) Wie sollten wir mit unserer Umwelt und ihren Ressourcen möglichst nachhaltig umgehen? Diese Frage wurde an der Hochschule in Eberswalde schon lange vor Corona diskutiert. Aber jetzt besteht besonderer Grund, um mit dem Präsidenten Wilhelm-Günther Vahrson darüber zu sprechen.

Professor Vahrson, Sie sind zwar vor kurzem 65 geworden, erleben aber dennoch gerade das erste Online-Semester Ihres Lebens. Wie ist es bisher gelaufen?

Es war von Beginn an ungewöhnlich. Ich kann mich noch an jenen Freitag, den 13. März erinnern, als die Landesregierung die Entscheidung fällte, dass es keinen Präsenzlehrbetrieb im Sommersemester geben wird. Weil bei uns die Veranstaltungen aber schon am 16. März begannen, mussten wir sozusagen über Nacht alles auf Online umstellen.

Besonders leid tat mir das für einige unserer ausländischen Studierenden, die schon in Eberswalde angereist waren. Sie mussten sozusagen in Quarantäne aus dem Studentenwohnheim heraus die Vorlesungen online verfolgen.

Konnte man sie wenigstens ab und zu mal besuchen?

Die Studierenden wurden von unserem International Office sehr gut betreut.

Gab es auch Dinge, die Sie positiv überraschten?

Positiv überrascht hat mich, wie es meine Kolleginnen und Kollegen in den allermeisten Fällen geschafft haben, ihre Lehrveranstaltungen ohne große Vorbereitung auf Online umzustellen. Am Anfang war das noch recht holprig und wir mussten auch unsere technischen Voraussetzungen nachjustieren. Einige unserer Studierenden rangen zu Hause mit einer schlechten Internetverbindung. Aber mit der Zeit wurde es immer besser.

Wichtig war auch, die Motivation und Spannung bei den Studierenden aufrecht zu erhalten. Etwa dadurch, dass es feste Termine für Vorlesungen und Seminare gab, bei denen sie sich mit den Dozierenden austauschen konnten, und dass nicht einfach nur alles als Download zur Verfügung stand.

Was war das größte Problem?

Eigentlich sind wir in den meisten Studiengängen auf die Präsenzlehre angewiesen. Man kann eine Diskussion mit Landwirten aus der Praxis nicht ins Internet verlegen. Und eine Exkursion in den Wald oder auf Felder ist online schwierig. Auch das soziale Begleitprogramm von der Studi-Kneipe bis zur spontanen Arbeitsgruppe in Vorlesungen fehlt. Es gab zwar auch mal einen Online-Weinabend, aber das ist ja nur ein blasser Abklatsch.

Geholfen hat uns, dass es ab Mai möglich war, wenigstens in Kleingruppen wieder in die Landschaft zu gehen. Allerdings werden wir letztlich erst nach Abschluss der Prüfungen Ende Juli sehen, ob das Semester erfolgreich war oder nicht.

Wird denn das nächste Semester ab Herbst wieder normal?

Das wissen wir noch nicht. Wir bereiten uns auf verschiedene Szenarien vor. Die Abstandsregelungen werden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit noch für längere Zeit gelten. In einem Hörsaal mit 180 Plätzen dürfen unter diesen Umständen nur etwa 35 Personen sitzen.

Deshalb wollen wir große Vorlesungen weiter online und kleinere Seminare nach Möglichkeit im Präsenzbetrieb durchführen. Vor allem unseren Studierenden im ersten Semester wollen wir möglichst viele Präsenzmöglichkeiten bieten.

Wir alle werden ja aktuell mit Problemen bombardiert, die einen Nachhaltigkeits-Verfechter nicht mehr ruhig schlafen lassen dürften. Ob es der schlechte Zustand vieler Wälder ist, zu viel Gülle auf den Feldern oder auch die Skandale in der Fleischproduktion. Wie empfinden Sie das?

Der Waldzustand wird bei uns natürlich heftig diskutiert. Als neuestes Vorhaben haben wir gemeinsam mit den Universitäten in Potsdam und Cottbus sowie weiteren Forschungspartnern das Projekt "Pyrophob" gestartet. Dabei werden Flächen im Süden Brandenburgs untersucht, auf denen in den vergangenen beiden Jahren große Waldbrände tobten.

Letztendlich geht es um die Fragen, wie man solche großen Brände künftig vermeiden kann, und wie man die Wälder sich so entwickeln lässt, dass sie dem Klimawandel besser widerstehen können.

Es soll ja auch für die Bekämpfung des Borkenkäfers besser sein, wenn man alte ausgetrocknete Bäume stehen und das neue Leben sich entwickeln lässt, als wenn man den Wald sozusagen ausfegt und etwas Neues anpflanzt?

Das ist genau die Diskussion, die derzeit in der Forstwirtschaft deutschlandweit und in unserem Fachbereich für Wald und Umwelt sehr heftig geführt wird: Wie viel Eingriff benötigt man nach Schadensfällen? Soll man, zum Beispiel nach einem Waldbrand, den Wald einfach in Ruhe lassen und beobachten, was da tatsächlich neu wächst und eventuell besser angepasst ist, also der Natur ihren Lauf lassen, oder soll man schnell intervenieren?

In einigen Gebieten wurden ja Reste des abgebrannten Kiefernwalds mit Baggern abgeschoben und dann neue Kiefern gepflanzt. Mit dem Ergebnis, dass sie im nächsten heißen Sommer wieder vertrocknet sind. Ich denke, man kann die Wälder der Zukunft nicht erzwingen, sondern muss ihnen Zeiten für ihr Wachstum geben.

Fürchten Sie, dass wir als Gesellschaft zu wenig bereit sind, aus der Corona-Krise zu lernen?

Um diese Frage zu beantworten, ist es zu früh, denn wir stecken ja noch mitten in der Krise. Wir haben zwar in Deutschland das Problem durch kluge Eindämmungsmaßnahmen etwas in den Griff bekommen. Aber es gibt ja noch keine Immunisierung und keine Impfung an sich.

Ich meinte eher, ob uns Corona die Augen geöffnet hat für zahlreiche Probleme, die es in unserem Umgang mit Natur und Umwelt gibt?

Um genau diese Situation zu nutzen und zu analysieren ist ein zweites Projekt an unserer Hochschule entstanden, das "Logbuch der Veränderungen". Mein Kollege Benjamin Nölting und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Menschen dazu aufgefordert, zu beschreiben, welche Erfahrungen sie mit Corona gemacht haben.

Ich persönlich befürchte, dass mit zunehmender Normalisierung zu viele Erfahrungen aus der Krise vergessen werden. Anderseits: Wie am Beispiel unserer Lehre beschrieben, hat uns Corona einen Impuls zur Digitalisierung gegeben, gleichzeitig aber auch verdeutlicht, dass sich eben nicht alles digitalisieren lässt.

Eines ihrer Grundprobleme besteht ja offenkundig darin, wie kluge wissenschaftliche Vorschläge in der Praxis zur Umsetzung gebracht werden können.

Wir nennen das den Nachhaltigkeitstransfer. Und auch zu der Frage, ob und wie uns das gelingt, gibt es ebenfalls ein Forschungsprojekt.

Ich denke schon, dass wir einiges erreicht haben und will als ein Beispiel von vielen das "InnoForum Ökolandbau Brandenburg" nennen, das wir mit Partnern aus der Praxis aufgebaut haben. Denn dieser Transfer erfolgt nicht nur einseitig, sondern es ist ein Geben und Nehmen von Erfahrungen.

Im Sinne von: Was geht in der Praxis und was nicht?

Genau, unsere Praxispartner erden und inspirieren uns in vielen Bereichen. Genau für diese Zusammenhänge im Bereich der Bildung für Nachhaltige Entwicklung haben wir einen neuen Studiengang aufgebaut, der im Herbst starten wird. Er nennt sich "Bildung, Nachhaltigkeit, Transformation" und ist ein berufsbegleitender Masterstudiengang.

Viele unserer Studierenden haben ja schon einen beruflichen Hintergrund, wenn sie zu uns kommen. Die gehen mit anderen Erfahrungen ins Studium hinein, als jemand, der frisch vom Abitur kommt. Wir begrüßen aber natürlich beide.