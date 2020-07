Sandra Euent

Seeburg (BRAWO) Die Seeburger wünschen sich einen festen Blitzer an der Kreuzung L20 und Alte Dorfstraße. Doch das wurde zuletzt von der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises abgelehnt. Am Dienstag war Landrat Roger Lewandowski (CDU) im Rahmen seiner Sommertour in Dallgow-Döberitz zu Gast. Dies nutzten Bürgermeister Jürgen Hemberger und Ortsvorsteher Harald Wunderlich, um das Thema Blitzer vor Ort in Seeburg nochmals anzusprechen.

Dass das Thema fester Blitzer jetzt diskutiert wird, hängt damit zusammen, dass das Land Brandenburg ab Herbst die L20 zwischen B5 und Waldsiedlung und damit auch die Ortsdurchfahrt durch Seeburg sanieren wird. Unter anderem wird es zwei Abbiegespuren geben und die Verkehrsinseln werden neu gestaltet. Umgestaltet werden wird auch die Kreuzung mit der Alten Dorfstraße. Hier wünscht sich der Ortsbeirat und die Dallgower Verwaltung einen drehbaren Blitzer, der sowohl Tempo- als auch Rotlichtsünder aufnehmen soll. Die baulichen Voraussetzungen könnten in dem mit rund 2 Millionen Euro veranschlagten Projekt des Landesbetriebes Straßenwesen mit geschaffen werden.

Täglich seien es etwa 11.000 Fahrzeuge, die durch Seeburg fahren, so der Ortsvorsteher. Die Straße sei dafür nicht ausgelegt, weshalb auch die Sanierung so dringend ist. Das eigentliche Problem sei aber, dass die Leute zu schnell führen. Viele würden noch mal extra Gas geben, wenn die Ampel auf gelb springt, sagt Wunderlich. Im Ort gibt es nachts eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h, aber 90 Prozent der Autofahrer würden sich nicht daran halten.

An der L20 gibt es zwei Bushaltestellen, die von Schülern genutzt werden, um zur Schule zu fahren. Hier sehen die Seeburger eine Gefährdung der Sicherheit der Kinder durch den Verkehr. Vor allem an der Kreuzung, deren Ampel nur eine kurze Grünphase für Fußgänger hat. Die Verwaltung hatte daher nach Beschluss der Gemeindevertreter einen festen Blitzer beim Landkreis Havelland beantragt. Nach der nun erfolgten Ablehnung - laut Hemberger ein dreiseitiges Schriftstück - wollte man beim Landrat nochmal um Prüfung bitten und hatte von Seiten der Gemeinde auch einen Vorschlag zu machen. Man würde in Erwägung ziehen, sich an den Kosten für ein solches Gerät zu beteiligen.

Landrat Roger Lewandowski konnte vor Ort keine Zusagen machen, versprach jedoch, mit der Straßenverkehrsbehörde zu sprechen und den Dallgowern zeitnah zumindest eine Kostenaufstellung für einen stationärer Blitzer zu liefern. Mit diesen Zahlen könnten dann Gemeindevertreter und Verwaltung prüfen, inwieweit eine Beteiligung möglich ist. Würde es dazu kommen, dass Kommune und Kreis gemeinsam einen stationären Blitzer finanzieren, wäre es das erste Projekt dieser Art im Havelland. Blitzer fallen sonst in den Aufgabenbereich des Kreises.

Wie Lewandowski weiter ausführte, sei Dallgow nicht die einzige Kommune, die gerne einen stationären Blitzer hätte. Da der Landkreis aber groß ist und, salopp gesagt, Blitzer auf jedem Dorf nicht finanzierbar sind, hat der Kreis kürzlich zwei mobile Blitzeranhänger angeschafft, die flexibel aufzustellen sind.

Unabhängig davon, ob es zu einer Kofinanzierung kommt, werden die Dallgower bei den Bauarbeiten an der L20 auf jeden Fall schon mal die nötige Verkabelung in den Boden legen lassen. So wäre zumindest diese schon vorhanden und der Blitzer, der dann vielleicht irgendwann kommt, könnte problemlos aufgestellt werden.