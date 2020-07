BRAWO

Ziesar Offenbar aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei schlechten Witterungsverhältnissen kam am Mittwochnachmittag ein 22-jähriger Ford-Fahrer kurz nach dem Ortsausgang Glienecke in Richtung Ziesar nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in weiterer Folge gegen einen Straßenbaum. Der junge Kraftfahrer wurde durch den Aufprall zwar leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung vor Ort. Sein Fahrzeug war nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 22-Jährigen eingeleitet.