Kerstin Unger

Pinnow (MOZ) Zwei Beschlüsse sollten am Dienstagabend im Amtsausschuss Oder-Welse gefasst werden. Zum einen ging es um die Neuwahl des stellvertretenden Amtsausschussvorsitzenden, nachdem der Landiner Marcel Duckert vor sechs Wochen abgewählt wurde. Zum anderen sollte eine Änderung der Hauptsatzung des Amtes Oder-Welse beschlossen werden, wonach der Amtsausschuss über die Einstellung und Entlassung von Arbeitnehmern in der Amtsverwaltung entscheidet.

Beide Beschlussanträge wurden vom Ausschussvorsitzenden Gerd Regler nach kurzer Sitzungsunterbrechung zurückgezogen. Gerd Podchadel verwies auf ein Schreiben der Kommunalaufsicht, dass erst wenige Stunden zuvor eingegangen war. Diese sah keine Dringlichkeit und damit keinen Grund, ohne Einhaltung der Ladungsfrist und Bekanntmachung zu tagen.

Damit wären hier gefasste Beschlüsse nicht gültig. Der Amtsausschussvorsitzende teilte diese Ansicht jedoch nicht. Der Termin hinge mit der Urlaubszeit zusammen. Es habe der Wunsch bestanden, schnellstens einen neuen Stellvertreter zu benennen, falls er einmal ins Krankenhaus komme oder anderweitig handlungsunfähig wäre.

"Wenn das nicht in Ordnung ist, sollten wir mutig sein und eine Beanstandung riskieren", meinte er. Gegen die Nichteinhaltung der Ladungsfrist hatte auch Marcel Duckert sein Veto eingelegt, der in der Sitzung am Dienstag abwesend war.

Taktische Geplänkel

Nach kurzer Beratung wurden die Beschlussvorlagen übersprungen. Es gab noch ein Hin und Her von Vorwürfen und Rechtfertigungen zu taktischen Geplänkeln, was die Entscheidungen zur Amtszukunft betrifft.

So erklärte Schönebergs Bürgermeister Wilfried Schramm, dass seine Gemeindevertretung in dieser Situation die gleiche Entscheidung wie Passow getroffen hätte, taktisch vorzugehen. Die Vertreter Landins und Pinnows verteidigten hingegen ihre Entscheidung, den Weg für den Austritt Schönebergs, jetzt freizugeben.

Passows Bürgermeister Silvio Moritz erklärte am Ende des öffentlichen Teils der Sitzung: "Wir wollen nicht im Amt bleiben. Wir haben einen Fahrplan festgelegt. Mit dem Ziel, dass der 31. Dezember 2020 der letzte Tag im Amt Oder-Welse ist und ab 1. Januar 2021 im besten Fall mit Schöneberg zusammen in Schwedt zu sein."