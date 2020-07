Anett Zimmermann

Seelow (MOZ) Um die Gesundheitsämter in der Corona-Krise zu entlasten, hatte das Land Brandenburg den offiziellen Beginn der Badesaison vom 15. Mai auf den 13. Juli verlegt. Schließlich sind diese auch für die Kontrollen der Badegewässer verantwortlich.

In Märkisch-Oderland fällt das erste Fazit recht positiv aus, bestätigte Marcel Bräuer am Mittwoch auf Nachfrage dieser Zeitung. Der Hygienekontrolleur ist im Landkreis der Ansprechpartner für die Badegewässer. "Bei den EG-Gewässern sieht es super aus", erklärte er. Davon gibt es in Märkisch-Oderland 17 mit insgesamt 20 Badestellen. Sie erfüllen die höheren Anforderungen der EU-Badegewässerrichtlinie.

Zu geringe Sichttiefe

Es gibt allerdings auch mehrere Badestellen, bei denen die Sichttiefe zu beanstanden war. Dazu gehören der Bruchsee (Bleyen), die Alte Oder in Lebus und Sophienthal/Sydowswiese (Poldergewässer), der Weiße See (Buckow), der Schaafsee (Lietzen-Vorwerk) und der Fängersee (Strausberg). Das sei, so Marcel Bräuer, im Vergleich der Vorjahre nicht ungewöhnlich. An der Alten Oder in Lebus und am Fängersee habe es bereits Nachkontrollen ohne Befund gegeben. Damit hatten diese wieder eine Sichttiefe von mindestens einem Meter erreicht.

Insgesamt sind 48 Badestellen in Märkisch-Oderland zu überprüfen. Das erfolgt – sofern es keine Beanstandungen gibt – einmal im Monat. Die Nachkontrollen seien vom Befund abhängig, erläuterte Bräuer. Mangelnde Sichttiefe erschwere zum Beispiel eventuell notwendige Rettungsmaßnahmen, habe sonst aber keine Auswirkungen.

Bei überschrittenen Grenzwerten müsste in Absprache mit den Gemeinden zügig reagiert werden. Dann würde vor möglichen Gesundheitsgefahren gewarnt und das Baden nicht empfohlen.

Die Wassertemperatur wird übrigens nicht ausgewiesen, liegt zurzeit aber bei 22 bis 24 Grad Celsius.

Weitere Informationen unter www.mdj.brandenburg.de/verbraucherschutz/wasserhygiene.html.