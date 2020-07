Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Seit wenigen Tagen hängen nun die Straßenschilder am neuen Baugebiet Trift-/Johannesstraße in Peters­hagen. Die Gemeindevertretung hatte bereits im März einstimmig beschlossen, dass die Strecke Werner-Klemke-Weg heißen soll.

Gemeindearchivar Holger Krahn­ke hatte zuvor bei Recherchen in der Historie des Ortes herausgefunden, dass Klemke seit den 1970er-Jahren ein Grundstück in der Johannesstraße ganz in der Nähe besaß. Dort konnte er dem Trubel der Großstadt entfliehen, sich künstlerischen Verpflichtungen vorübergehend entziehen und Ruhe finden.

Der 1917 in Berlin-Weißensee geborene Sohn eines Tischlers hatte im zweiten Weltkrieg in der Schreibstube einer Fliegerabwehr­einheit an der Westfront in Holland seine zeichnerischen Fähigkeiten genutzt, um für holländische Juden Ausweispapiere zu fälschen und Lebensmittelkarten herzustellen. Der Umfang seiner derartigen Tätigkeit wurde erst nach seinem Tod voll bekannt, denn er selbst hatte das nie betont, obwohl seine Widerstandsgruppe etwa 300 Menschen das Leben gerettet hatte.

Nach dem Krieg hatte Klemke ab Ende der 1940er-Jahre für verschiedene Zeitschriften wie die Neue Berliner Illustrierte, die Satire-Blätter Ulenspiegel und Frischer Wind sowie für Kinderzeitschriften wie die ABC-Zeitung gearbeitet. Durch Kontakt zum Berliner Verlag Volk und Welt bekam er 1948 den ersten großen Auftrag zur Buchgestaltung: Holzstich-Illustrationen zu Georg Weerths Humoristische Skizzen aus dem deutschen Handelsleben. Die brachten den Durchbruch. Es folgten Aufträge auch anderer Buchverlage. Drei Jahre später kam er als Dozent an die damalige Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst (heute Kunsthochschule Berlin-Weißensee), 1956 wurde er dort Professor für Buchgrafik und Typographie.

Vor allem die Titelseiten für die monatlich erscheinende Zeitschrift "Das Magazin" haben Klemke landesweit Popularität verschafft. Von 1955 bis Anfang 1990 gestaltete er die Umschläge, insgesamt über 400. Regelmäßig brachte er einen kleinen schwarzen Kater auf dem Deckblatt des Heftes unter.

Über Buchgestaltungen und -illustrationen hinaus schuf er Theaterprogramme, Plakate, Schallplattenhüllen und Zeitschriftenumschläge. Besonders bekannt sind aus DDR-Zeit eine Schulfibel oder die Kinderbücher "Hirsch Heinrich" sowie "Das Wolkenschaf". Klemke habe sich nicht als Zulieferer gesehen, sondern als Büchermacher. Buchillustration war für ihn hochwertige und schöne Gebrauchsgrafik.

Einer politischen Partei gehörte Klemke nie an. Aber er war Mitglied des Kulturbundes und der Akademie der Künste der DDR, erhielt Nationalpreise und den Vaterländischen Verdienstorden in Gold. Und die italienische Stadt Certaldo, Geburts- und Sterbeort des Dichters Giovanni Boccaccio, verlieh ihm 1975 die Ehrenbürgerschaft für seine Buchgestaltung des Decamerone.

Klemke starb 1994 in Weißensee. Er wurde auf dem dortigen St.-Hedwig-Friedhof beigesetzt. Sein Grab ist Ehrengrab der Stadt Berlin. Sein künstlerischer Nachlass befindet sich im Klingspor-Museum in Offenbach.

Das Grundstück in Petershagen wird heute von der Familie von Klemkes Sohn Christian bewohnt.