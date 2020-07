Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Die neueste Idee von Geschäftsführer Matthias Beier passt im Moment noch in einen Pappkarton im DIN-A-4-Format, in dem sich mal Druckerpapier befand. Beier hat ihn mit Styropor ausgefüllt, darin stecken Edelstahlbleche. Wenn Mitarbeiter Mathias Sperling Zeit hat, tüftelt er an dem kleinen Baukasten, verteilt er die Bleche in neue Anordnungen.

Sperling ist für die pädagogischen Angebote im Irrlandia in Storkow zuständig, und was im Pappkarten in Klein dargestellt wird, soll eines Tages in Groß ein Spiegellabyrinth sein. Es wäre eine neue Attraktion im Irrlandia, das mit seinem Konzept die Besucher in Scharen anzieht. Obwohl sich das Geschäft traditionell auf das Sommerhalbjahr beschränkt, verhinderte im vergangenen Jahr nur ein total verregnetes Abschlusswochenende, dass die Gästezahl erstmals die Marke von 100 000 knackte. So blieb sie bei 96 800 im Zeitraum von Mitte Mai bis Anfang Oktober stehen. Dass es auch dieses Jahr nichts mit einem Rekord werden wird, liegt am Coronavirus. Erst durfte das Irrlandia gar nicht öffnen, dann musste die Besucherzahl zunächst auf maximal 999 pro Tag beschränkt bleiben – mittlerweile ist diese Begrenzung aufgehoben.

Doch was ist das Irrlandia eigentlich? Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Bestes Beispiel: Als die Corona-Einschränkungen gelockert wurden und es um die Frage ging, wer wieder öffnen darf und wer nicht, entwickelte sich ein Disput zwischen dem Landratsamt des Landkreises Oder-Spree und Irrlandia-Chef Beier. Die Einrichtung sei ein Freizeitpark, sagte die Behörde. "Wir sind ein Spielplatz", sagt dagegen Beier. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo in der Mitte. Das Irrlandia ist weit mehr als ein Spielplatz mit Rutsche, Schaukel, Sandkasten und Klettergerüst. Eine Achterbahn oder dergleichen indes sucht man vergeblich. Selber bezeichnet sich das Irrlandia als "Mit-Mach-Park".

Zwölf verschiedene Labyrinthe

Seit ihrer Eröffnung vor 15 Jahren ist die Anlage stetig gewachsen. Betrieben wird sie vom gemeinnützigen Verein Lollypop aus Berlin. Was aus den Umsätzen an Gewinn übrig bleibt, wird in neue Erweiterungen gesteckt. Mittlerweile kann Beier mit mehr als 60 "Attraktionen und Angeboten" werben, darunter zwölf verschiedene Labyrinthe. Das größte führt durch ein Maisfeld, das Spiegellabyrinth wäre das 13., wenn es fertig ist. 2019 wurde nach zweijähriger Bauzeit das "Robin-Hood-Höhenlabyrinth" fertiggestellt. Es besteht aus einem mehrstufigen, bis zu zwölf Meter hohen System von Seilbrücken, Netztunneln, hängenden Häuschen, zwei Röhrenwendelrutschen, einer Seilrutsche und einem Einstiegsturm. Kinder ab sechs Jahren können sich darin selbstständig bewegen. Und da ist die Rutschenanlage, nach Angaben des Irrlandia die höchste ihrer Art in ganz Brandenburg. Die höchste der fünf Rutschen ist eine Freifallrutsche mit einer Höhe von zwölf Metern. Dort sieht man nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene hinabrauschen, und manch einem ist durchaus anzusehen, dass er sich dafür überwinden musste. Zum Start der Rutschen gelangt man durch drei bunte Türme mit schiefen Dächern, die weithin sichtbar sind. Die wiederaufgebaute, rund 800 Jahre alte Burg im Storkower Stadtzentrum in allen Ehren – die Rutschentürme des Irrlandia könnten dennoch überregional das bekannteste Bauwerk der Stadt sein.

Fünf Hektar großes Gelände

Was das Irrlandia ausmacht, sind aber auch die vielen Kleinigkeiten, ob die Wasserbomben-Wurfanlage, das muskelbetriebene Mini-Riesenrad oder auch die Bücherstube, die Rainer Majewski vor kurzem in einer ausrangierten Telefonzelle eingerichtet hat. Quietschbunt ist das Häuschen, wie fast alles im Irrlandia. Auch diese bewusste farbliche Gestaltung trägt bei zu der heiteren Atmosphäre, die das gesamte Gelände ausstrahlt. Fünf Hektar groß ist es, davon entfallen zwei Hektar auf das Maisfeld mit seinem Labyrinth. Entsprechendes Wetter vorausgesetzt, empfiehlt es sich unbedingt, Badezeug mitzunehmen. Denn das Irrlandia bietet nicht nur die Wasserbomben-Wurfanlage, sondern auch einen Wasserspraypark, ein Wasserkissen, ein "Hydrowegium" und eine Wasser-Bauchrutsche. Sogar bei einer Schwammschlacht können sich Kinder und Jugendliche – und theoretisch natürlich auch Erwachsene – austoben.

Als nächste Erweiterungen im Kopf hat Beier ein Wasserlabyrinth – dafür ist das "Hydrowegium" eine Art Versuchsstrecke, eine Waldschule und das Spiegellabyrinth, das zurzeit im Pappkarton modelliert wird. Im Original soll es vier mal fünf Meter groß sein. "Wann es fertig ist, hängt auch vom Geld ab", sagt Beier. Auch deshalb hofft der 66-Jährige, dass bald wieder Besucherrekorde möglich sind.