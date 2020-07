Silvia Passow

Großderschau. Geschichte ist langweilig? Nein, keineswegs! In Großderschau ist Geschichte nicht nur spannend, sie ist auch lecker. Ober besser das, was man aus ihr gelernt hat, von Generation zu Generation, weitergab.

Essen, Trinken, nach schwerer Arbeit feiern, beisammen sein - das alles stellt der Kolonistenhof Großderschau in den Fokus. Vorgestellt wird das Leben der ersten Siedler, wie es hier vor rund dreihundert Jahren begann. Seinen Anfang nahm es mit der Urbarmachung bzw. Trockenlegung der dortigen Luch-Region. Dazu dienten die auch im westlichen Havelland allgegenwärtigen Gräben. Sie halfen, das das morastige Terrain in fruchtbaren Ackerboden zu verwandeln, in neuen Lebensraum für Mensch und Vieh.

Das ist nur eine der spannenden Geschichten auf dem Kolonistenhof. Sie erhält ihren Reiz, weil man bereits auf dem Heimweg sehen kann, was im Freiluftmuseum und der alten Schule mit liebevoll in Szene gesetzten Ausstellungsstücken, erklärt wurde. Die Gräben, die endlosen Wiesen und Felder, und es erwacht ein Gefühl dafür, wie anstrengend das Leben hier einmal war. Die Weite sehen, die Vögel singen und das Rauschen des Windes in den Bäumen hören, und wenn der Lehmbackofen angeheizt wurde, den Duft frisch gebackener Brote tief einatmen und später, aber bitte abkühlen lassen, lässt sich kosten, was da Wunderbares auf traditionelle Weise hergestellt wurde. Besuche in Museumsdörfern vermitteln eine Ahnung von früheren Zeiten und sind meist mit besonderen Genüssen verbunden.

Über die ersten Siedler rund um Großderschau, die Kolonisten, erzählen Freiluftmuseum und die sorgsam arrangierte Ausstellung in der alten Schule. Die Reise in die Vergangenheit beginnt mit Preußenkönig Friedrich II., der 1740 auf den Thron kam und auf den der Befehl zur Trockenlegung des Rhinluchs zurückgeht.

Waschbrett und Sense, alte Handwerkskunst werden belebt, vorgeführt, und wer weiß, vielleicht eignet sich der geneigte Besucher hier das Handwerk des Besenbindens an oder des Buttern. Denn zum Kolonistenhof gehört auch eine Butterakademie. Buttern, Spinnen, Dengeln, Backen, Besenbinden, all dies wird hier von den Mitgliedern des Vereins, der den Kolonistenhof betreibt, regelmäßig vorgeführt. Mitmachen erwünscht!

Im Moment sind auch hier die Aktivitäten ausgebremst. Ganz langsam erwacht aber der Kolonistenhof aus der Corona-Zwangspause. Individuelle Besucher dürfen in das Leben zu Zeiten von Friedrich II. wieder eintauchen, die ersten Busse bringen Ausflügler, die unter Sicherheitsauflagen beim Buttern zuschauen dürfen, so Helga Klein, ehrenamtliche Vereinsvorsitzende.

Gebuttert wird eine Sauerrahmbutter, fünf Tage säuert die Butter vorher an, berichtet die Großderschauerin und lacht. "Als ich das beim ersten Mal sah, konnte ich mir nicht vorstellen, dass daraus Butter werden soll. Inzwischen weiß ich, so eine gute Butter bekommen sie nirgendwo anders", schwärmt sie.

Helga Klein hat die Mitgliedschaft im Verein quasi geerbt. Zusätzlich hat sie auch eine der geförderten Stellen inne. Bereut hat sie dieses Erbe nie, ganz im Gegenteil. "Die Arbeit hier macht viel Spaß und bringt viel Freude", sagt die 63-Jährige. Ebenfalls von der Mutter übernahm sie die Liebe und Fähigkeit Plattdeutsch zu reden.

Das norddeutsche Platt wird in Großderschau gepflegt und gern weitergereicht. Vereine und Vereinsleben sind in Großderschau traditionell zahlreich vertreten. Wie wichtig die Vereinskultur hier ist, zeigt die Ausstellung im Schulhaus.

Mit dem Schulhaus fing auch alles an, sagt Helga Klein. Hier begann die Sammlung der Gegenstände, die von vergangenen Zeiten erzählen. Den Auftakt macht, nicht ganz überraschend, ein Klassenzimmer. Es berichtet aus der Zeit des 18. und 19. Jahrhunderts. Von hier aus geht es über in unterschiedliche Räume, in denen etwa Geschirr, Mobiliar, Wäsche, Bügeleisen, Werkzeuge der Schumacher, Spinnräder etc. ausgestellt sind. Im Flur zeugen viele Dokumente von der Kolonisierung der Gegend.

Nach der Trockenlegung hatte Friedrich II., auch "der Große" genannt, Siedler bzw. Kolonisten in die Gegend gerufen, sie sollten hier Ackerbau betreiben. Was genau angebaut werden sollte, wusste er auch. Friedrich II. hatte offenbar eine Vorliebe für die Kartoffel entwickelt, wovon Besucher in der Ausstellung erfahren. Ferner ließ er Wohnhäuser und Ställe bauen, Ackerland vervollständigte die Höfe. Die einzelnen Gehöfte lagen recht weit auseinander. Diese Art der Besiedlung erhielt den Namen Kolonie. Großderschau, das bis 1951 Friedrichsdorf hieß, war eine dieser Kolonien. Ebenfalls zu sehen ist die Geschichte der ehemaligen Glashütte Rübehorst.

Im Freilichtmuseum, das seinen Anfang mal mit einem Taubenhaus nahm, wie Klein erzählt, stehen allerhand landwirtschaftliche Geräte. Viele von ihnen haben während der Corona-Zwangspause ein umfassendes Pflegeprogramm erhalten und erstrahlen nun wieder im frischen Glanz. Die Sammlung an Werkzeugen lässt vermuten: Einfach war das Leben auf einem dieser Höfe sicher nicht. Ein Gemüsegarten lädt zum Verweilen ein, und über allem wacht nicht nur das Taubenhaus, sondern auch ein benachbarter Storchenhorst.

Vom Garten aus hat man auch einen schönen Blick auf die Kirche der Kolonisten. Das im Stil des Klassizismus erbaute Gotteshaus bietet 700 Sitzplätze. Es wurde ebenso auf Befehl von Friedrich II. gebaut. Das Besondere: Der Grundriss geht auf den der Potsdamer Garnisonskirche zurück.

Helga Klein hofft, im September auf dem Kolonistenhof das Ernte-Dank-Fest feiern zu können. Erst mit Gottesdienst, dann beim Buttern und Bühnenprogramm und einem Kaffee-Konzert. Sie ist guter Dinge, die Abstandsregeln einhalten zu können. Mehr Infos gibt es online auf www.grossderschau.de.