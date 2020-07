Peter Wittstock

Stölln März 1940 sandte Flugschüler Hansi Schultheis seinen Eltern in Neuenhagen einen Kartengruß aus Stölln. Er berichtete, dass wegen eines Falls von Kinderlähmung seit mehreren Tagen kein Flug durchgeführt worden sei. Wegen Ansteckungsgefahr wäre die Segelflugschule polizeilich gesperrt worden... Das Stöllner Motiv stammt aus dem Verlag des Berliner Fotografen Willi Koch, der jenes Fachwerkgebäude an der Nordseite des Gollenbergs abgelichtet hatte. 1933 waren die Pläne für das Objekt entstanden, und 1936 erfolgte der Bau. In der nationalsozialistischen Ära wurden durch derartige "Stützpunkte" zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einerseits wurde der männliche Nachwuchs für das Fliegen und die Flugtechnik interessiert. Andererseits diente das der Kriegsvorbereitung. Das NS-Reich brauchte Kampfpiloten. Daher wurden derartige Einrichtung durch Hermann Göring, zunächst Ministerpräsident, später Reichsminister der Luftfahrt und Chef der 1935 neu gegründeten Luftwaffe, speziell gefördert. Zumal Göring auch Vorsitzender des bereits im März 1933 per Zusammenschluss aller Luftsportorganisationen geschaffenen Deutschen Luftsportverbands (DLV) war. Dieser bestand bis 1937 und wurde in der Folge durch das neue Nationalsozialistische Fliegerkorps (NSFK) ersetzt.

Wen wundert es, dass in der Stölln benachbarten Stadt Rhinow ein Platz nach Göring benannt worden war und er sogar die Ehrenbürgerschaft erhielt. Groß war die Vorfreude auf seinen Besuch, der für Juni 1933 angekündigt war. Im Monatsblatt "Heimatglocken" (Nr. 6) der evangelischen Gemeinden Rhinow und Stölln heißt es dazu: "Der Ehrenbürger der Stadt Rhinow, Herr Ministerpräsident Hermann Göring, hatte zu Pfingsten seinen Besuch zugesagt, musste dann aber aus staatspolitischen Gründen absagen." Die ganze Stadt soll bereits mit Girlanden und Fahnen geschmückt gewesen sein.

Am Hang des Gollenbergs zeugen nur noch Fundamente von der einstigen Segelflugschule. Das Gebäude links in Richtung der "Lady Agnes" wurde erst nach dem Krieg gebaut und wird heute durch den 1990 gegründeten Flugsportverein "Otto Lilienthal" Stölln/Rhinow genutzt.