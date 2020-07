René Wernitz

Rathenow (MOZ) 1718 war ein denkwürdiges Jahr für das gesamte Havelland. Preußenkönig Friedrich Wilhelm hatte die Trockenlegung ganzer Landstriche im Sinn, als er den Bau des Großen Havelländischen Hauptkanals und vieler Gräben starten ließ. Insbesondere das Havelländische Luch wurde dadurch neuer Lebensraum für Mensch und Vieh.

Der Lauf des Kanals, das scheint gewiss, folgte einem vormaligen Fluss, auf dem es sich sicher gut zwischen West und Ost paddeln und/oder rudern ließ. Dass dieser ebenso hieß wie der heute noch bestehende Rhin im Norden der Region, ist ein geschichtlich noch unterbelichtetes Kuriosum. Ebenso unerforscht sind teils die Wegebeziehungen, also wie sich die Menschen einst zu Fuß von A nach B bewegten. Etwa die heutigen Wege nach Buckow bei Nennhausen dürfte es vor Jahrhunderten noch gar nicht gegeben haben.

"Bis ins späte Mittelalter befand sich Buckow auf einer kleinen Insel. Die umgebende Wasser- und Sumpflandschaft erstreckte sich weit Richtung Norden und verband sich mit den ausgedehnten Flusslandschaften von Havel und Elbe", wie auf http://www.wallfahrtskirche-buckow.de/ berichtet wird. Das Dorf, im Kern die Kirche, war bis ins 15. Jahrhundert hinein ein Pilgerziel.

Leute mit geografischen Kenntnissen über die Region wissen, dass die mittelalterlichen Lebensräume im nördlichen Havelland aus Flächen bestanden, die sich noch heute aus der Ebene hervor heben. Daher haben sie ihre Namen. Die Bereiche um Friesack, Rhinow und Nennhausen sind sogenannte "Ländchen". Reisende bewegten sich früher sozusagen von Insel zu Insel, mussten dabei in den Niederungen Feuchtgebiete und Flüsse wie die beiden Rhins über- bzw. durchqueren.

Eine Rhinfurt befand sich bei Landin, wobei hier offenbar ein Weg von und nach Rathenow bestand. Im Juni 1675 nutzte ein aus Rathenow reitendes kurfürstlich-brandenburgisches Spezialkommando die Furt bei Rhinsmühlen, um die Schweden zu umgehen, die sich gerade von Pritzerbe über Barnewitz in Richtung Gohlitz, Nauen und Fehrbellin bewegten. Wenn sich hier eine Armee von mehreren tausend Mann samt Kanonen und Wagen binnen dreier größtenteils verregneter Tage durch die Region bewegen konnte, ist wohl eine durchaus brauchbare West-Ost-Verbindung zu vermuten, die an der Luch-Region um Buckow und Garlitz vorbei führte. Den Weg kreuzte eine von und nach Rathenow führende Heerstraße durch die Pritzerber Laake. In diesem sumpfigen Waldgebiet gab es Abzweigungen etwa nach Premnitz/Milow, Mögelin, Döberitz, Gapel, Bamme, Gräningen und Mützlitz.

1402 war ein magdeburgischer Heerhaufen von Milow aus ins Havelland eingefallen. Der Raubzug sollte offenbar bis nach Spandau führen. Doch hatten sich brandenburgische Verteidiger in Tremmen (bei Nauen) in den Weg gestellt. Die Magdeburger zogen sich zurück, wurden letztlich an der Heerstraße in der Pritzerber Laake gestellt und besiegt.

Wie lange zuvor schon Menschen sich von der Unteren Havel aus in Richtung Osten bewegten, ist völlig ungewiss. Zeitzeugen der germanischen Siedlungsphase sind römische Münzen des 1. bis 4. Jahrhunderts nach Christus, die im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg/Havel gezeigt werden. Sie taugen freilich nicht zu einer Rekonstruktion einer möglichen historischen Wegebeziehung quer durch die Region. Doch wirken die Fundorte diesbezüglich sehr verlockend. Das sind von West nach Ost: Vieritz, Rathenow, Buschow, Groß Behnitz, Pausin, Paaren, Wustermark und Dallgow. Auffällig ist, dass fünf von acht der Orte dort liegen, wo später die Lehrter Stammbahn gebaut wurde.