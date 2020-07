dpa

Potsdam/Berlin (dpa) Das kommende Wochenende hält für Berlin und Brandenburg einen Mix aus Sonne und Wolken sowie Temperaturen bis zu 28 Grad bereit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll der Freitag zunächst noch stark bewölkt werden. Mancherorts kann es am Nachmittag und Abend Schauer und Gewitter geben. Es erwärmt sich auf 24 Grad.

Der Samstag kann laut Prognosen der Wetterexperten in der Nordhälfte Brandeburgs und im Berliner Raum heiter und trocken werden. In der Südhälfte der Region hingegen soll es mehr Wolken als Sonne sowie Schauer und Gewitter geben. Ein Temperaturanstieg auf 26 Grad sei zu erwarten. Einen Wechsel aus Sonne und Wolken kündigt der DWD für Sonntag an. Zunächst soll es noch trocken bleiben, ab den Nachmittagsstunden sind dann lokale Schauer oder Gewitter möglich. Die Maximalwerte liegen bei bis zu 28 Grad.