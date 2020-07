BRAWO

Mittelmark Die Tiertafel Bad Belzig gibt am Samstag, 18. Juli, Futterspenden aus: von 10-10.30 Uhr in Wiesenburg am Postplatz, von 11.15-11-45 Uhr in Niemegk am Pfarrhaus und von 12.15-13.30 Uhr in Bad Belzig am Bolzplatz Klinkengrund. Nächster Ausgabetermin ist der 15. August.