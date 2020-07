Stefan Zwahr

Löwenberg (MOZ) Zwei Wochen nach dem größten Erfolg seiner Karriere beendet Sebastian Mielitz das Kapitel Dänemark. "Es ist der richtige Zeitpunkt, um etwas Neues zu starten", sagt der gebürtige Zehdenicker, der einst im Tor des Bundesligisten Werder Bremen stand und seit 2017 für den dänischen Erstligisten SønderjyskE Fodbold spielte.

"Wenn ich zurückblicke, war es eine erfolgreiche Zeit", betont der 30-Jährige. Nun habe er das Gefühl gehabt, etwas Neues machen zu wollen. "Ich habe 103 Spiele für SønderjyskE gemacht. Das ist eine Hausnummer. Mit dem Klassenerhalt und dem Pokalsieg habe ich mich würdig verabschiedet.

Der Triumph im Cupwettbewerb ist 15 Tage alt. Gegen Aalborg BK hieß es im Endspiel 2:0. "Damit hatte keiner gerechnet. Wir waren der Underdog im Finale, haben aber besser performt und verdient gewonnen." Der Erfolg ordne sich in seiner Vita ganz oben ein. "Ich war Teil der Werder-Mannschaft, die 2009 den DFB-Pokal gewann. Da ich damals aber nicht mitgewirkt habe, ist das nun der größte Titel meiner Karriere."

Am Dienstag unterschrieb Sebastian Mielitz einen Vertrag beim Drittligisten Viktoria Köln. Der Entschluss, nach drei Jahren Dänemark zu verlassen, sei erst am vergangenen Wochenende gefallen. Wenngleich es mehrere Möglichkeiten gegeben habe, sei der Wechsel nach Köln alternativlos gewesen. "Ich wollte den Schritt nach Deutschland noch einmal wagen. Die Viktoria hat sich in den letzten Monaten sehr bemüht. Das ist eine spannende Aufgabe, die mich da erwartet. Ich freue mich riesig." Mielitz findet das Projekt spannend – was auch an der Spielklasse liegt. "In der 3. Liga spielen viele Traditionsvereine. Das macht es hochinteressant." Die Ziele? "In der 3. Liga gucken 18 von 20 Mannschaften Richtung 2. Bundesliga. Es geht eng zur Sache. Da musst du das Momentum auf deiner Seite haben, um in die oberen Regionen reinzurücken. Es wäre cool, wenn wir uns da festbeißen könnten."

In der ersten August-Woche bittet Trainer Pavel Dotchev ("Gegen den habe ich früher ein paar Mal gespielt") zum Auftakt der Vorbereitung. Bis dahin gibt es für Familie Mielitz einiges zu tun. "Wir sind auf der Suche nach einem Haus." Der Abschied von Schleswig-Holstein falle nicht leicht. "Wir haben uns sehr viel aufgebaut und sind heimisch geworden. Die Kinder gehen da zur Kita und haben Freunde. Für sie ist der Umzug also nicht optimal. Das tut mir wahnsinnig leid, aber so ist das Geschäft", so Sebastian Mielitz.