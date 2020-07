Rita König

Rathenow Junge Leseratten ab der vierten Klasse vergnügen sich gegenwärtig im Brandenburger Lesesommer, an dem sich die Rathenower Stadtbibliothek beteiligt. Geboten wird eine große Auswahl neuer Titel, erschienen zwischen Herbst 2019 und Frühling 2020. Das von Cally Stronk geschriebene Buch "Unheimlich peinlich. Das Tagebuch der Ruby Black" gehört nicht dazu, weil es gerade erst in den Handel kam.

Als Heranwachsende hat es man es nicht leicht. Eltern sind in den allermeisten Fällen vor allem eines: peinlich. Wenn aber die Mutter eine Friedhofsgärtnerei betreibt und der Vater Särge baut, der neunjährige kleine Bruder hochbegabt ist und ein Youtube-Star und man in der alten Schule genau deshalb gemobbt worden ist, will man natürlich vermeiden, dass es an der neuen Schule ähnlich abläuft. So jedenfalls denkt sich Ruby das, die mit vollem - mega-peinlichen - Namen Rubinia Rosalinde Black heißt.

Natürlich geht dieser Traum nicht in Erfüllung, und das liegt vor allem daran, dass Ruby vom ersten Schultag an die Influencer-Zwillinge auf dem Hals hat – die nicht davor zurückschrecken, andere bloßzustellen. Aber bis zu diesem schwarzen Tag scheint es erst einmal zu funktionieren: Ruby erfindet eine Ausrede nach der anderen: Eine Villa, in der die Familie lebt, einen Freizeitjob auf dem Friedhof, sie belässt es dabei, dass die Zwillinge nicht genau zuhören und aus der Oma mal eben den Oman machen, wohin Ruby am Wochenende mit den Eltern zu einem Kurzurlaub aufbrach. Aber das ist längst nicht alles, was in wenigen Wochen bis zu der Enthüllung passiert: Ruby wird erpresst, sie muss Stunden beim Schulpsychologen absolvieren, der, statt ihr zuzuhören, aus seinem Leben erzählt, der Hausmeister wird zur Leseratte und knallt völlig durch (oder umgekehrt) und Ruby verliebt sich – in Ben aus der Parallelklasse. Auch dem flunkert sie einiges vor – das kann nicht gut ausgehen. Oder?

Zweihundert Seiten voller Spannung und Wendungen. Jugendliche können sich wiedererkennen, und ihre Eltern erklettern gedanklich noch einmal einen riesigen Baum und erinnern sich daran, wie schwer es war, wieder hinunter zu gelangen – auch, wenn sie nicht – wie die Hauptfigur Ruby – mit voller Blase und oberhalb eines zähnefletschenden Raubtiers ausharren mussten. Und nun einen Lachanfall bekommen bei der äußerst humorvollen Schilderung.

Wem die Sprache nicht ausreicht zum Schmunzeln, Kichern und Mitheulen, dem gefallen bestimmt die wunderbaren zahlreichen Illustrationen von Constanze von Kitzing, die sich auf jeder einzelnen Seite finden lassen. Zum Schluss gibt es noch einen Psychotest: "Wie peinlich bist du?" und das Rezept für Totenkopftörtchen.

Das Buch ist bei dtv Junior erschienen. Laut Verlag ein "schräg skurriler Comedyspaß voll von Liebe, Flunkereien und peinlichsten Peinlichkeiten." So peinlich, dass sie schon wieder lustig sind. Die originellen Einfälle der Autorin Cally Stronk dürften daher nicht nur diejenigen erfreuen, die sich gerade in ähnlichen Situationen befinden.