Simone Weber

Rathenow/Steckelsdorf (BRAWO) Zu seinem 14. Kunstsymposium hatte der Karl-Mertens-Kunstverein ins Atelier von Martin Lenzen nach Steckelsdorf eingeladen. Im Mittelpunkt stand in diesem Jahr das Material Holz. Tischler, Holzbildhauer und Maler Martin Lenzen, seit etwa zwei Jahren Mitglied im Kunstverein, leitete die Vereinsmitglieder und Gäste bei der künstlerischen Arbeit mit diesem Naturwerkstoff an.

"Die Teilnehmer haben sich innerhalb der vier Tage teilweise erstmals künstlerisch mit für sie neuen Materialien und Techniken beschäftigt. Das ist das Tolle an diesem Symposium", erklärte Lenzen. "Alle haben ihre Motive gefunden und sich mit der Arbeit mit oft natürlich gewachsenem Holz, Speckstein und auch Acrylmalerei auseinandergesetzt. Die künstlerische Arbeit verläuft kontinuierlicher als im Vorjahr."

Maler Klaus Schega aus Nennhausen fertigte seine erste Holzskulptur - ein kleines Schwein. "Das ist eine neue Herausforderung. Da muss man sich reinbeißen", so Maler Rainer Trakies, der sich auch an einer Skulptur aus Holz versuchte. Vorlage für seine altägyptische Katze war eine durch ihn, mittels historischer Keramikform, selbst gegossene Bronzefigur.

Christine Ermisch nahm als Gast am Symposium teil und arbeitete mit einer luftrocknenden Keramikmasse in Verbindung mit naturgewachsenem Holz. "Zuhause beschäftige ich mit Nähen oder Stricken. Hier hat man neben dem Material auch die entsprechenden Maschinen zur Bearbeitung zur Verfügung. Da kann man seine Kreativität und Fantasie ausleben", so die Rathenowerin. "Die Holzstangen mit den Keramikköpfen kommen in den Garten - mein zweites Hobby."

Als Gast nahm auch die Enkelin des Vereinsmitglieds Marita Dietrich teil. Die Achtjährige Marlene malte mit Acrylfarben Meerjungfrauen als Motiv. Auch Shadi (12) aus Großwudicke beschäftigte sich als Gast mit Malerei. Die Pferdeliebhaberin bemalte Holzanhänger für Pferdesättel.

Am letzten Tag saßen die Teilnehmer des Symposiums am Grill beisammen und tauschten sich über die letzten vier Tage aus. Vereinsvorsitzende Anette Mertens führte alle in die traditionelle chinesische Tee-Zeremonie ein. Am 24./25. Oktober beteiligt sich der Karl-Mertens-Kunstverein an den aus dem Mai verlegten "Tagen des offenen Ateliers". Mehr Informationen zum Verein sind online auf http://kunstverein-mertens-ev.de verfügbar.