BRAWO

Bad Belzig Die Geschwister Scholl Grundschule zählt seit 2017 zu den "Schulen für gemeinsames Lernen". Das Schulkonzept sieht vor, dass Schülerinnen und Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gemeinsam in einer Klasse unterrichtet werden. Zur Unterstützung erhält der Förderverein der Schule eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung.

Die Geschwister Scholl Grundschule setzt ihr integratives Konzept nicht nur im Unterricht, sondern im gesamten Schulalltag um. Deshalb engagiert sich auch der Schulförderverein vielfältig für die Kinder mit und ohne körperliche Einschränkungen. Ziel ist es unter anderem, die musische und künstlerische Erziehung zu fördern und das ganzheitliche Lernen in Gruppen zu unterstützen. Zudem organisiert der Förderverein in Zusammenarbeit mit der Schule und dem Hort verschiedene Veranstaltungen und Feste für die Kinder und ihre Familien. Dazu zählt auch das bewährte "Streetsoccerturnier", das bereits seit über zehn Jahren ein Highlight für die Schülerinnen und Schüler ist.

In diesem Jahr musste es leider den besonderen Umständen weichen. Deshalb kommt die Förderung der Town & County Stiftung stattdessen einem Graffiti- und Hip-Hop-Projekt für die Klassenstufen fünf und sechs zugute, das voraussichtlich im Herbst stattfinden wird.

Stiftungsbotschafterin Christel Kohl würdigte, stellvertretend für die Town & Country Stiftung, das unermüdliche Engagement aller Mitglieder des Schulfördervereins: "Schon meine Tochter ist in die Geschwister-Scholl-Grundschule in Bad Belzig gegangen. Dadurch konnte ich schon vor Jahren miterleben, wie engagiert sich die Mütter und Väter im Verein für den Zusammenhalt und das gegenseitige Kennenlernen der Kinder in dieser Schule einsetzen. Ich freue mich sehr, die Schule auf diese Art unterstützen zu können."